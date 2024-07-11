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Ekonomi

Türkiye ve Kırgızistan arasında dev petrol hamlesi! Yüzde 90'ından fazlası tamamlandı

Enerji hamlelerinde hız veren Türkiye, kardeş ülke Kırgızistan ile 91 milyon dolarlık petrol işbirliğine imza attı. Türkiye ve Kırgızistan Batken Bölgesi'nde Kırgız-Türk ortaklığında petrol rafinerisi kuruyor. Yetkililer, inşaatın yüzde 90'ının tamamlandı.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
Türkiye ve Kırgızistan arasında dev petrol hamlesi! Yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
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Kırgızistan Enerji Bakanlığı, ülkenin Batken Bölgesi'nde Kırgız-Türk ortaklığında kurulan günde 500 ton ham petrol işleme kapasiteli rafinerinin eylül sonunda faaliyete geçeceğini duyurdu.

TÜRKİYE İLE KIRGIZİSTAN'DAN MİLYON DOLARLIK PETROL HAMLESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Taalaybek İbrayev, Batken Bölgesi'nde Kadamcay ilçesine bağlı Kok-Talaa köyündeki rafinerinin inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Şirket yetkilileri, Kırgız Petrol Doğal Gaz Devlet Kurumu (Kırgıztransneftegaz) ve Kırgız-Türk K-Petrol Gaz Şirketinin günde 500 ton ham petrol işleme kapasiteli rafinerisinin eylül sonunda faaliyete geçmesinin planladığını ifade etti.

YÜZDE 90'INI TAMAMLANDI

Yetkililer, şu anda 41 Kırgız ve 10 Türk uzmanın çalıştığı, yatırımın toplam maliyetinin 91 milyon dolar olduğu, inşaatın yüzde 90'ının tamamlandığı, 4 petrol kuyusunda onarım ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü, gerekli izinlerin çıktığı bilgisini paylaştı.

Kırgız-Türk K-Petrol Gaz Şirketi, 23 Mart 2023'te "Tunduk Soh" ve "Çongara Galça" petrol sahalarının ortak işletilmesi için kurulmuştu.

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