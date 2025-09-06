Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılacak 2 bin kilometrelik yüksek hızlı tren projesinin, Süveyş Kanalı'ndan Marsa Matruh'a kadar uzanan 660 kilometrelik yeşil hat kısmına ait elektrifikasyon işleri Türk şirket tarafından yapılacak.

Mısır Tünelleri Ulusal Kurumu (NAT) tarafından Mısır Yüksek Hızlı Tren Projesi-Yeşil Hat için yapılan ihale sonucunda, Yapı Merkezi Holding'e bağlı grup şirketi Yapıtel, ana yüklenici Siemens-Orascom-The Arab Contractors Konsorsiyumu'yla 2 Eylül'de sözleşme imzaladı. Saatte 250 kilometre hızında olacak projede, öncelikli olarak montaja hazır 120 kilometre çift hat için katener montaj işleri gerçekleştirilecek.

50 MİLYAR DOLAR BÜTÇE

Yapıtel Genel Müdürü Serdar Güler, Mısır'ın, ulaştırma altyapısına 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını belirterek, söz konusu yatırımlarla bölgesel lojistik üs olma yolunda ilerlediğini söyledi. Güler, Yapıtel olarak bu projede yer almanın yeni pazar ve iş fırsatlarını beraberinde getireceğini ifade etti.