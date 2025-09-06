İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ve Mısır'dan tarihi proje! Yeşil hatta Türk imzası
Ekonomi

Türkiye ve Mısır'dan tarihi proje! Yeşil hatta Türk imzası

Dünyanın en kadim iki uygarlığından olan Mısır ve Türkiye tarihi bir projeye imza atıyor. Mısır'a yeşil hattı Türkler yapacak.

HABER MERKEZİ6 Eylül 2025 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
Türkiye ve Mısır'dan tarihi proje! Yeşil hatta Türk imzası
ABONE OL

Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılacak 2 bin kilometrelik yüksek hızlı tren projesinin, Süveyş Kanalı'ndan Marsa Matruh'a kadar uzanan 660 kilometrelik yeşil hat kısmına ait elektrifikasyon işleri Türk şirket tarafından yapılacak.

Mısır Tünelleri Ulusal Kurumu (NAT) tarafından Mısır Yüksek Hızlı Tren Projesi-Yeşil Hat için yapılan ihale sonucunda, Yapı Merkezi Holding'e bağlı grup şirketi Yapıtel, ana yüklenici Siemens-Orascom-The Arab Contractors Konsorsiyumu'yla 2 Eylül'de sözleşme imzaladı. Saatte 250 kilometre hızında olacak projede, öncelikli olarak montaja hazır 120 kilometre çift hat için katener montaj işleri gerçekleştirilecek.

50 MİLYAR DOLAR BÜTÇE

Yapıtel Genel Müdürü Serdar Güler, Mısır'ın, ulaştırma altyapısına 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını belirterek, söz konusu yatırımlarla bölgesel lojistik üs olma yolunda ilerlediğini söyledi. Güler, Yapıtel olarak bu projede yer almanın yeni pazar ve iş fırsatlarını beraberinde getireceğini ifade etti.

  • Mısır
  • yeşil hat
  • yüksek hızlı tren projesi

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.