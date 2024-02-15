İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7605
  • EURO
    33,1347
  • ALTIN
    1973.49
  • BIST100
    9181.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ve Mısır'ın enerji devlerinden kritik görüşme!
Ekonomi

Türkiye ve Mısır'ın enerji devlerinden kritik görüşme!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Mısır'ın milli doğal gaz şirketi Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretiyle altyapı ve yer altı depolarına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldı.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
Türkiye ve Mısır'ın enerji devlerinden kritik görüşme!
ABONE OL

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda uluslararası işbirliklerinin güçlendirildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında BOTAŞ ile EGAS üst yönetimleri de bir araya geldi.

Toplantıda, BOTAŞ ile EGAS arasında ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede doğal gaz ve LNG ticareti imkanları, doğal gaz altyapı ve yer altı depolarına yönelik işbirliği, teknik bilgi ve deneyim paylaşımı konularında istişarelerde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Tarafların gelecek dönemde müzakere edilen hususlara dair atacağı somut adımlar sayesinde Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğinin desteklenmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal gazdan petrole, yenilenebilir enerjiden LNG ve FSRU terminali işletmeciliğine, depolama faaliyetlerinden liman hizmetlerine pek çok alanda çalışmalarını başarıyla yürüten BOTAŞ, enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması amacı doğrultusunda bölgesindeki enerji ortaklarıyla güçlü işbirlikleri kurmaya devam ediyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla ulaştığı arz potansiyeli ve uluslararası ortaklarıyla kurduğu işbirlikleriyle BOTAŞ, küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olarak ülkemiz için katma değer üretmeye ve geleceği şekillendirmeye devam ediyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.