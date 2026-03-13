Türkiye ve Pakistan arasında geri sayım: Sismik gemimizi göndereceğiz

Bayraktar, kentteki programları kapsamında ilk olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Aydın İl Başkanlığını ziyaret eden Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Her zamankinden daha çok birlik, beraberliğe, bütünlüğe ve kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu belirten Bayraktar, "Şu anda içerisinde bulunduğumuz durum yani geçmişte yaşanan hangi duruma benziyor diyoruz. 1970'lerde yaşanan petrol krizleri oldu. Farklı krizleri dünya yaşadı. Birkaç sene önce bir pandemi yaşadık yine alışılmadık bir şeydi. Şimdi benzetebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Daha farklı bir şey yaşıyoruz. Birçok unsuru içerisinde barındıran bir kriz yaşıyor dünya. Bunun etkilerinin ülkemize en az olması, hiç olmaması için de büyük bir gayret veriyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bizim onun etrafından yapmaya çalıştığımız işler, bu badireyi hasarsız bir şekilde nasıl atlatırız. Bütün gayemiz odur. Böyle bir dönemde yaşıyoruz." diye konuştu.

2020'de pandemi, 2022'de halen süren Ukrayna-Rusya savaşı, 2023'te de Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığını anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde bile çok önemli gelişmelerin olduğu bir dönem yaşadık ama buna rağmen Türkiye dimdik ayakta ve Türkiye yoluna kararlılıkla devam ediyor. Bizim buralarda tabi ülkemizi güçlü kılmamız önem arz ediyor. Şimdi bu son yaşanan hadiseler biraz enerji etrafında, malumunuz petrol fiyatları işte doğal gaz, akaryakıt ne olacak? Bunun etrafında şekillenmeye başlayınca herkes böyle bu sefer 'ya enerji önemli bir şeymiş' demeye başladı. Aslında enerji hep önemli. Çünkü enerjisiz, elektriksiz bir hayatı düşünmek mümkün değil. Artık bütün dünyanın enerji kaynaklarına erişim, onları ele geçirme, onları güvenceye almayla alakalı büyük bir mücadelesi var. Şimdi bu daha net ortaya çıkmaya başladı. İşte Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerler artık geçemezse petrol fiyatları hemen yükseldi. Biz çok hızlı bir şekilde karar alarak Eşel Mobil Sistemi'ne geçtik. ÖTV'yi, vergiyi düşürdük ki pompaya gittiğinde vatandaşımız aracının deposuna benzin koyarken bundan daha az etkilensin diye. Çok hassas dengede çok önemli bir süreci yönetmeye gayret ediyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Bayraktar, bu dönemlerin bir kere daha Türkiye'nin enerji alanında yaptıklarının önemini ortaya koyduğunu, savunma, gıda ve enerji güvenliğinin çok önemli olduğunu aktardı.

Yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanmak zorunda olduklarını vurgulayan Bayraktar, "81 ilde bugün 950'nin üzerinde yerleşim yerine doğal gazı götürdük. Ama bu doğal gaz buraya nereden geliyor? Dünyanın muhtelif ülkelerinden boru hatlarıyla geliyor. Gemilerle taşıyoruz ama hamdolsun işte son 3 senedir de kendi gazımızı üretir hale geldik. Bugün 4 milyon hanede Türkiye kendi doğal gazını kullanıyor. İnşallah bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyon haneye çıkaracağız. İnşallah 2028'de 16-17 milyon hanede kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak çok önemli. Hem bizi uluslararası alanda çok daha güçlü bir hale getirecek hem çok daha kendimizi güvence altına almış olacağız hem de dışarıya ödediğimiz döviz cebimize kalacak. Onun için Türkiye doğal gazını arıyor. Türkiye'de de dışarıda da arıyor. Çağrı Bey gemisini bundan birkaç hafta önce Somali'ye gönderdik. Şimdi orada petrol arıyoruz. İşte Pakistan'a sismik gemimizi göndereceğiz. Gabar'da yıllarca o topraklarda, o dağların altında olan petrolü 2021 yılında bulduk. Terörden bölgeyi temizleyince dolayısıyla onu da ekonomimize kattık. Orada büyük bir istihdama vesile oldu. Çok önemli bir hareket getirdi. Bir taraftan da özellikle meclis çatısı altında devam eden bu Terörüz Türkiye kapsamında Gabar bunun küçük bir örneğini, küçük bir kesitini insanımıza sunmuş oldu. Yani terörden bölge aranınca, terörden o topraklar kurtulunca ne kadar önemli bir ekonomik faaliyete dönüşebildi. O bölgenin gençleri şu anda o dağlarda, o projelerimizde çalışıyorlar. Yaklaşık 3 binin üzerinde genç kardeşimiz orada. Enerji işi herkese 86 milyona her an her dakika dokunan bir iş ama daha çok da böyle işte kesintiler olunca insanımızın aklına geliyor. Ya da faturalarda insanların dikkatini çekiyor."

Bayraktar, doğal gazda şuan herkese devlet olarak destek verdiklerini, dar gelirli vatandaşlara daha çok destek sunacak bir ayarlamaya ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş ile AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve partililer ziyarette hazır bulundu. AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, ziyaretin sonunda Bakan Bayraktar'a çeşitli hediyeler verdi.