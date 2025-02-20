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Ekonomi

Türkiye ve Pakistan arasında ilişkiler gelişiyor! Stratejik mutabakata imzalar atıldı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Karaçi İşletme Enstitüsü İslami Finans Mükemmeliyet Merkezi (IBA CEIF) ile liderlik gelişimi, araştırma ve tecrübe paylaşımı alanında işbirliği yapmak üzere mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 19:01 - Güncelleme:
Türkiye ve Pakistan arasında ilişkiler gelişiyor! Stratejik mutabakata imzalar atıldı
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TKBB'den yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a gerçekleştirdiği resmi devlet ziyareti sırasında İslamabad'daki Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen üst düzey törenle TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural ve IBA CEIF Direktörü Irum Saba tarafından imzalandı.

TKBB ile IBA CEIF'in birlikte yer aldığı söz konusu stratejik beraberlikle, liderlik gelişimi, akademik ve sektörel araştırma, eğitim ve tecrübe paylaşımıyla oluşacak ortak vizyonun altı çiziliyor.

EKİP TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Liderlik geliştirme programları, akademik uzmanlığı pratik sektör içgörüleriyle birleştirecek ve her iki kuruluşun deneyimli eğitmenleriyle oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.

Araştırma ve kapasite geliştirme projeleri, İslami finans sektöründeki temel zorlukların üstesinden gelmeyi, ekosistemde oluşabilecek fırsatlar için zemin hazırlamayı ve bu iki kurumun bilgi ve deneyimlerini birleştirip İslami finans ekosistemine destek olmayı amaçlıyor.

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