Türkiye ve Pakistan arasında ilişkiler gelişiyor! Stratejik mutabakata imzalar atıldı

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a gerçekleştirdiği resmi devlet ziyareti sırasında İslamabad'daki Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen üst düzey törenle TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural ve IBA CEIF Direktörü Irum Saba tarafından imzalandı.

TKBB ile IBA CEIF'in birlikte yer aldığı söz konusu stratejik beraberlikle, liderlik gelişimi, akademik ve sektörel araştırma, eğitim ve tecrübe paylaşımıyla oluşacak ortak vizyonun altı çiziliyor.

Liderlik geliştirme programları, akademik uzmanlığı pratik sektör içgörüleriyle birleştirecek ve her iki kuruluşun deneyimli eğitmenleriyle oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.

Araştırma ve kapasite geliştirme projeleri, İslami finans sektöründeki temel zorlukların üstesinden gelmeyi, ekosistemde oluşabilecek fırsatlar için zemin hazırlamayı ve bu iki kurumun bilgi ve deneyimlerini birleştirip İslami finans ekosistemine destek olmayı amaçlıyor.