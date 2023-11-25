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Ekonomi

Türkiye ve Rusya arasında imzalar atıldı! Bakan Bolat: İlişkileri daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya geldi. Protokolün imzalanmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, protokolde yer alan maddeleri hayata geçirerek Rusya-Türkiye ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini söyledi.

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
Türkiye ve Rusya arasında imzalar atıldı! Bakan Bolat: İlişkileri daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bakanlığın üst düzey yetkilileri ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Rus heyet, Türkiye-Rusya Ticaret ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu 18. Dönem Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve bakanlığın üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, Türkiye-Rusya Ticaret ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu 18. Dönem Toplantısını gerçekleştirmek üzere Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve üst düzey yetkilileri ile Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi Turkuaz Salon'da bir araya geldi. Basına kapalı şekilde gerçekleşen heyetler arası görüşmenin ardından Bolat ve Novak, ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkan protokol metnini imzalayarak hayata geçirdi.

Protokolün imzalanmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, protokolde yer alan maddeleri hayata geçirerek Rusya-Türkiye ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini belirterek, "Protokolde; ticaret, gümrük, enerji, tarım, sanayi, standardizasyon, ulaştırma, turizm, müteahhitlik gibi birçok başlıklar bulunuyor. Protokolü, Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda izleyeceği rotayı belirleyen bir yol haritası olarak nitelendirebiliriz. Türkiye olarak bizim Rusya ile olan ilişkilerimizi belirleyen temel faktör, tarihi bağlar, iyi komşuluk ilişkileri, ortak menfaatlerimiz ve bağımsız karar alabilme kabiliyetidir. Bu anlayışa uygun olarak, karşılıklı adımlarımızı hızlandırarak iki ülke halkının refah seviyesinin artışına katkı sağlayacak çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Bolat, son yıllarda ticaret, turizm ve enerji alanında iki ülkenin büyük ölçüde yol kat ettiğini ifade ederek, "2013 yılında sadece 33 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2022 yılı sonunda 68 milyar doları geçmiştir, bu yıl sonunda yaklaşık 6 milyonun üzerinde Rus turisti ülkemizde ağırlamış olacağız. İki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir bir çerçevede geliştirilerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen 100 milyar Dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yoğun çaba sarf edilmektedir" dedi.

Türkiye'nin Rusya ile ikili ekonomik ilişkilerinde ticaret ve turizm kadar ikili yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin de önem arz ettiğine dikkati çeken Bolat, "Rusya'daki 3 milyar dolar civarında olan Türk yatırımları Rus ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde Türkiye'ye gelmiş olan 14 milyar dolarlık Rus yatırımları da Türk ekonomisi için değerlidir. Bu kapsamda, karşılıklı yatırımların artması en önemli hedeflerimizden olmaya devam edecektir. Türk firmaları müteahhitlik alanında Rusya'da bugüne kadar yaklaşık 98 milyar dolarlık 2 bin 135 inşaat projeleri üstlenmiştir. Türk müteahhitleri ve teknik müşavirlik firmaları Rusya'nın alt ve üstyapısının daha da geliştirilmesine katkı sağlamaya devam etmeye hazırdır. Ulaştırma ve lojistik konularında, ürünlerimizin daha hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilmesinin sağlanması amacıyla lojistik ilişkilerimizi çeşitlendirmek arzusundayız" ifadelerini kullandı.

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