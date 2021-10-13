Türkiye ve Rusya mutabakata vardı

AA 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:15

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, iki ülke arasındaki "Ortak Turizm Eylem Planı'nı" dün Ankara'da imzaladı.

AA muhabirinin mutabakat sağlanan maddeler üzerinden derlediği bilgilere göre, her iki tarafın da başkanı, üyeleri ve sekreterinden oluşan çalışma grubu ve alt grup oluşturulacak.

Türkiye ve Rusya, yatırımcıların katılacağı toplantılar da dahil olmak üzere Türk ve Rus yatırımcılar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini teşvik edecek.

Olası yatırım fırsatları için, tarafların her birinin turizm sektöründeki mevcut yatırım projeleri hakkında iki ülke bilgi alışverişinde bulunacak.

İki ülke de yatırım projelerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinliklere idari ve bilgisel destek verecek, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlayacak.

- TURİSTLERİN KARIŞTIĞI OLAYLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

Turistlerinin yaşamını ve sağlığını tehdit eden epidemiyolojik, terörist, ulaşım ve diğer tehditler nedeniyle acil durumların ortaya çıkması halinde iki ülke birbirlerini derhal bilgilendirecek.

Türkiye ve Rusya, turizm amacıyla diğer tarafın topraklarında kalan iki ülke vatandaşlarının karıştığı olaylar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.

Yetkileri dahilinde taraflar, diğer taraf devletin topraklarında bulunan turistlerin haklarını korumak için ilgili makamlarla iş birliği yapacak ve gerekirse iki ülkenin turistleriyle ilgili sorunların çözümü konusunda hızlı istişarelerde bulunacak.

- SEKTÖR KURULUŞLARI VE İŞLETMELERİ ARASINDA VERİ ALIŞVERİŞİNE YARDIMCI OLUNACAK

Potansiyel ortaklar için öneriler de dahil olmak üzere, Türk ve Rus turizm idareleri, sektör kuruluşları ve işletmeleri arasında doğrudan temasların kurulmasına, veri alışverişine yardımcı olunacak.

Taraflar, iki ülkenin tur operatörleri, seyahat acenteleriyle otelleri arasında temaslar kurmayı amaçlayan etkinlikler düzenleyecek veya destekleyecek.

İki ülke topraklarında turistik ürünlerin oluşturulması ve satışına ilişkin işletmelerin girişimleri ve tur operatörleri ile seyahat acenteleri için karşılıklı çalışma gezileri düzenlemesi çabalarına yardımcı olunacak.

- REKLAM MATERYALLERİ ELEKTRONİK BİÇİMDE TAKAS EDİLECEK

Eylem Planı kapsamında, yerel turistik ürünlerinin pazarlanması ve tanıtılması alanındaki projeler hakkında deneyim ve bilgi alıverişinde bulunulması teşvik edilecek, diğer tarafın sınırlarında düzenlenen uluslararası turizm etkinliklerine katılımına ilişkin çabaları, her iki ülkenin kendi saygın turizm idarelerinin de katkısıyla desteklenecek.

Turistlerle ilgili oluşturulan çeşitli reklam materyalleri elektronik biçimde (fotoğraf, video) takas edilecek, milli turistik ürünün, iki ülkenin sosyal ağları, televizyon, radyo, internet ve yazılı basın gibi çeşitli bilgi platformlarında karşılıklı tanıtımına yardımcı olunacak.

Taraflar karşılıklı destekle düzenlenen basın turlarına katılmak üzere turizm konularında uzman ve gazetecilerden oluşan heyetlerin oluşturulmasını kolaylaştıracak.

- EYLEM PLANI 1 OCAK 2022'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK

İki ülke, hükümet tarafından turizm endüstrisinde düzenlenecek konularda istatistiksel, analitik ve diğer her türlü kamuya açık veri alışverişinde bulunacak.

Taraflar ayrıca Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) çerçevesinde de iş birliklerini sürdürecek.

Ankara'da dün imzalanan "Ortak Turizm Eylem Planı" 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacak.

Türkiye ve Rusya birbirlerinin turizm yatırımcılarına destek sağlayacak.