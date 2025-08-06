İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6602
  • EURO
    47,4468
  • ALTIN
    4407.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ve Suriye arasında yeni anlaşma: Güçlü ve sürdürülebilir işbirliği zemini oluşturuldu
Ekonomi

Türkiye ve Suriye arasında yeni anlaşma: Güçlü ve sürdürülebilir işbirliği zemini oluşturuldu

Türkiye ve Suriye arasındaki kurumsal işbirliğini yeniden tesis etmek amacıyla İş Konseyi'nin kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandığını açıklayan Ticaret Bakanlığı, 'Türkiye ve Suriye'deki sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan 9 ayrı mutabakat zaptı ile güçlü ve sürdürülebilir bir işbirliği zemini oluşturulmuş oldu' değerlendirmesinde bulundu.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 21:08 - Güncelleme:
Türkiye ve Suriye arasında yeni anlaşma: Güçlü ve sürdürülebilir işbirliği zemini oluşturuldu
ABONE OL

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Eş-Şaar başkanlığındaki Suriyeli heyet ile Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın başkanlığında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi iş insanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde iki ülke arasında geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi. İki ülke arasındaki kurumsal işbirliğini yeniden tesis etmek amacıyla Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalanmış olup, bununla birlikte, Türkiye ve Suriye'deki sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan 9 ayrı mutabakat zaptı ile de güçlü ve sürdürülebilir bir işbirliği zemini oluşturulmuş oldu."

Açıklamada, Bakanlık olarak Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesi ve kurumsal bir çerçeveye kavuşması adına, iki ülke özel sektörleri arasındaki doğrudan iletişim kanallarını güçlendirmeye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.