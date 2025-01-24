Türkiye ve Suriye'den ortak karar! Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı: 11 Ocak'tan itibaren Suriye tarafınca tüm ülkeler için sınır kapılarında eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı: Suriye ile ticari geçiş noktalarında artan trafiğin daha hızlı ve verimli şekilde yönetilmesi için mevcut koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

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