Türkiye ve Suriye'den ortak karar! Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı: 11 Ocak'tan itibaren Suriye tarafınca tüm ülkeler için sınır kapılarında eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı: Suriye ile ticari geçiş noktalarında artan trafiğin daha hızlı ve verimli şekilde yönetilmesi için mevcut koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Suriye İle Ticari ve Ekonomik İlişkilerde Yeni Dönem: Öncelikli Adımlar— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 24, 2025
(24.01.2025) pic.twitter.com/EWJhYpkICb