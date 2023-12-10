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  • Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem! 3. ülke detayı dikkat çekti
Ekonomi

Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem! 3. ülke detayı dikkat çekti

Türkiye ile Yunanistan'ın yatırım ofislerinin imzaladığı mutabakatla, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmalar yapılacak. Bu mutabakatla iki ülke, uluslararası doğrudan yatırımlar alanında yeni bir işbirliği dönemini başlatmış oldu. Mutabakat, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasını da içeriyor.

AA10 Aralık 2023 Pazar 11:58 - Güncelleme:
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem! 3. ülke detayı dikkat çekti
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AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin küresel yatırımlardan aldığı payı artırmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın birçok ülkesi ve bölgesine yönelik çalışmalar yapılırken, bu ülkelerde Türkiye'deki yatırım ortamıyla ilgili gelişmeler ve atılan adımlar anlatılıyor.

Bu çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Enterprise Greece arasında mutabakat imzalandı.

Bu mutabakatla iki ülke, uluslararası doğrudan yatırımlar alanında yeni bir işbirliği dönemini başlatmış oldu. Mutabakat, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasını da içeriyor.

- DOĞRUDAN TEMAS ARTIRILACAK

Mutabakat kapsamında, karşılıklı yatırımlarda, her iki tarafın yararına olacak şekilde işbirliği geliştirilecek. Türkiye ile Yunanistan iş çevreleri arasındaki doğrudan temas artırılacak.

Karşılıklı fayda sağlayacak yatırımlar teşvik edilecek, yatırıma elverişli ortam oluşturulacak ve buna ilişkin çalışmalar hızlandırılacak.

Ortak girişimler ve yatırım projelerine karşılıklı katılım gibi faaliyetler dahil olmak üzere, ticari kuruluşlar tarafından yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi alış verişinde bulunulacak. Ayrıca ekonomik kalkınmaya yönelik fuar, sergi ve iş toplantıları hakkında iki ülke yatırımcıları karşılıklı olarak bilgilendirilecek.

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