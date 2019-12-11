Türkiye vergi ödeme kolaylığında 57 basamak yükseldi

Bu yıl 14’üncüsüçalışma, teknolojideki ilerlemelerin vergi ödemelerini nasıl kolaylaştırdığını ele alıyor. Rapora göre Türkiye 2018 yılında katma değer vergisi konusunda atılan adımlar sayesinde vergi ödeme kolaylığı açısından 190 ülke arasında 26. sıraya yükseldi.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile belirli sermaye yatırımlarının katma değer vergisinden muaf tutulması vergi ödemelerini kolaylaştırdığı için Türkiye geçen yılın raporuna göre 50 basamaktan fazla yükseldi. Bu yıl raporda Türkiye ile ilgili bir diğer önemli sonuç, Dünya Bankası’nın İş yapma Kolaylığı sıralamasına göre 33. sırada yer alması oldu. On kategoride yapılan değerlendirmede, “Vergi Ödeme Kolaylığı” ve “Azınlık Ortaklarının Korunması” başlıkları öne çıktı.

26. SIRAYA ÇIKTIK

PwC Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz “2018 ve 2019 yıllarında geçerli olmak üzere KDV Kanunu’na ilave edilen Geçici 39. Madde ile Sanayi Sicil Belgesi sahibi imalatçıların makina ve teçhizat alımlarına getirilen KDV istisnası Vergi Ödeme Kolaylığı Raporu’nda bu yıl Türkiye’yi 26. sıraya taşımıştır. Bu Türkiye açısından son derece sevindirici bir sonuçtur. Bahse konu maddenin geçerliliği 2019 yılını da kapsadığından Dünya Bankası 2021 Raporu’nda da ilgili maddenin olumlu yansımaları devam edecektir. Ancak sonraki yıllar için kalıcı bir adım atılmalı” dedi.