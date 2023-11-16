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Ekonomi

Türkiye, Web Summit'te

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, Lizbon'da düzenlenen ve dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan Web Summit 2023'e, Türkiye'den 40'a yakın startup, 7 orta ve büyük ölçekli şirket ve yaklaşık 250 kişiyle katıldıklarını bildirdi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Türkiye, Web Summit'te
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Erkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Web Summit'e katılan teknoloji şirketleriyle girişimcilerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, etkinlikle dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ülkenin teknoloji alanındaki hedeflerini ve Türkiye'ye neden yatırım yapılması gerektiğini paylaştıklarını söyledi.

Web Summit 2023'te 160'tan fazla ülkeden 70 bin üzerinde katılımcının yer aldığını, Türkiye'den gelen 40'a yakın startup, 7 orta ve büyük ölçekli şirket ve 250'ye yakın kişi olduğunu aktaran Erkul, dünyanın önde gelen teknoloji liderleri, yatırımcıları ve girişimcileriyle burada işbirliği yapma imkanı olduğunu vurguladı.

Web Summit'te ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Erkul, şunları kaydetti:

"Etkinlikte, şirketlerimiz ve startuplarımız kendilerini anlatmaya ve tanıtmaya imkan sağlıyor. Birebir toplantılarla da yatırımcı, girişimci ve teknoloji liderleriyle bir araya geliyoruz. Fortune 500'de Türk şirketlerinin sayısını artırmak istiyoruz. Bunun da teknoloji ve inovasyonla olacağına inanıyoruz. Bu anlamda teknolojinin kaldıraç etkisiyle şirketlerimizin de listeye girebileceğini düşünüyoruz. Burada hem yaptığımız yenilikçi çözümleri anlatıyoruz hem de dünya trendlerini takip ediyoruz."

Erkul, Türkiye'nin Avrupa'daki en genç nüfusa sahip üyke olduğuna dikkati çekerek, "Savunma sanayisinde kümelenmeyle başarı elde edildi. Kümelenme, siber güvenlik, yapay zeka, oyun ve e-ticaret alanında devam ediyor. Oyun alanında Avrupa'da 2. sıradayız, dünyada da ilk 4'teyiz. Ayrıca, bu alanlarda işbirliklerimiz de devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni nesil teknolojiler geliştirme konusunda yavaş hareket etmediğini belirten Erkul, Türkiye'nin, altyapısı, internet penetrasyonu ve 1200'den fazla AR-GE merkeziyle gelecek 5 yılda yeni nesil teknolojiler alanında dünya genelinde güçlü bir oyuncu olacağını sözlerine ekledi.

  • DEİK Dijital
  • Web Summit 2023
  • Startup Networking

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