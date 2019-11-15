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Türkiye yabancı yatırımcı  için cazip fırsat sunuyor

İstanbul’un en yüksek binalarından ‘İstanbul Tower 205’i geçen hafta satın alan Çinli İCBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş’den Türkiye’ye güven mesajı geldi. ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Türkiye’nin dinamik demografik yapısının, enerji ve lojistik üssü olarak konumunun, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.

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Gao, ICBC Turkey’in yerel fırsatlardan ve Türkiye’nin benzersiz coğrafi konumunun sağladığı bölgesel fırsatlardan tam olarak yararlanmak suretiyle büyümeyi amaçlayan bir finansal kuruluş olduğunu anlattı. 

İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK 

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümeyi başarmada daha ileri noktalara ulaşmasına yardımcı olacak temel alanlara ve projelere yatırım yapmak amacıyla tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Gao, “Türkiye’deki dördüncü yılımızı kutluyoruz. Bu süre zarfında Türk finans sektörü içerisinde kendi markamızı oluşturduk. ICBC Turkey, ICBC Grubu’nun bilgisinden ve gücünden yararlanmaktadır. İki ülke arasında ticareti destekleyerek, Çin ve Türkiye ekonomik iş birliğinde bir katalizör olmayı amaçlıyoruz” dedi.       

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao, ICBC Turkey’in kurulmasının Çinli yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini artırdığına dikkati çekti. Gao, ICBC’nin ardından, Çinli yatırımcıların finans, denizcilik, perakende, e-ticaret, iletişim ve enerji sektörleri ile ilgili projelere katıldıklarını belirtti.

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