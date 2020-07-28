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Ekonomi

''Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirtirken, 'Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 19:34 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 19:35
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Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye'nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadesini kullandı.

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