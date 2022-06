Türkiye yatırımcılara güçlü bir baz sunmaya devam ediyor

Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı, iki ülke iş insanları ve kamu kurumlarının yetkililerinin katılımıyla Sheraton Otel'de yapıldı.

Burada konuşan Dağlıoğlu, Türkiye'ye son 20 yılda 10 milyar dolarlık İspanya merkezli yatırım geldiğini ifade ederek, ellerindeki kayıtlara göre Türkiye'de 700'ün üzerinde İspanyol şirketi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin hızlı büyüyen ve dayanıklı bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Bunu bir çok istatistikle gösterebiliriz. 2003'ten geçen yıla kadar Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 5,4. Bu, birçok rakip ülkeye göre yüksek bir oran. Geçmişteki bütün kriz yıllarından, 2008'deki ABD merkezli krizden, 2012-2013 yıllarındaki Avrupa borç krizinden ve pandemi sebepli küresel krizden, bunların hepsinden V şeklindeki toparlanma ile çıktık. Bunu, büyüme hızında, ihracat artışında ve uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde gördük." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin sürekli reformlar yaparak, yatırım ortamını uluslararası yatırımcılar için en dostane şeklide tutan ülkelerden bir tanesi olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003'ten beri sürekli reform yapıyoruz. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Kanunu'nun değişmesiyle başlayan bir yolculuk. 2003'ten beri Türkiye 240 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım kazandı. 2002 yılında 5 bin 600 olan uluslararası şirket sayısı şu anda 75 binin üstünde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yetkin iş gücünün uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemine de değinen Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Afrika, Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yer alan ve küresel pazarlara erişim sağlayan bir ülke. Şirketler, İstanbul'dan 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar kişilik nüfusa ve kabaca 26 trilyon dolarlık gayri safi hasılaya ulaşıyor. Türkiye, AB yanında, yaptığı serbest ticaret anlaşmalarıyla yaklaşık 1 milyar nüfusa gümrük uygulaması olmadan, vergi olmadan erişilmesini sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin kesinlikle kendisi için değil, çevre ülkelere erişilmek için bir ülke olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Dağlıoğlu, dünyada sürdürülebilirlikle ilgili yaşanan kaygılara ve küresel tedarik zinciri sorunlarına dikkati çekerek, "Bizim iddiamız şu: Türkiye bu değişen küresel tedarik zincirinde yatırımcılara güçlü bir baz sunmaya devam ediyor. Biz son 2-3 yıllık dönemde uluslararası yatırım projelerinde bunun etkisini görmeye başladık." dedi.

"HER ZAMAN HİZMETİNİZDE OLACAĞIZ"

Uluslararası şirketlerin Türkiye'de daha fazla kapasite oluşturmaya çalıştığına işaret eden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımlarını büyütüyorlar, modernize ediyorlar. Türkiye'de olmayan şirketler doğrudan satın alma ve birleşmeler yoluyla çok hızlı şekilde ülkeye giriş yapmaya çalışıyor. Bu yıl da aynı trendi görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da bunu göreceğiz. Biz de sizlerden, küresel tedarik zincirini yükseltecek yatırımları burada bekliyoruz. Bu, üretimle sınırlı olmak zorunda değil. Sizden daha fazla Ar-Ge merkezi projesi bekliyoruz. Türkiye'de 500 uluslararası şirketin Ar-Ge merkezi var. Türkiye'de tasarım merkezleri ve satın alma tesislerinin kurulduğunu ve sayısının arttığını gözlemliyoruz. Türkiye, bölgesel eğitim ve bölgesel lojistik merkezi haline de geliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Türkiye'deki yatırımları artırma gayretimizi yineliyoruz, her zaman sizinle iş birliği halinde olduk, bu iş birliğini artırmanın sözünü de veriyoruz. Her zaman hizmetinizde olacağız. Bu bağlamda iki ülke arasındaki karşılıklı yatırım ve ticaretin artması için her projede mutlulukla yer alacağız."

HEDEF İKİLİ TİCARET HACMİNİ 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Erdem, İspanya'nın, Türkiye'yi her alanda destekleyerek, uluslararası platformda yalnız bırakmadığını söyledi.

İspanya'nın vize konusunda Türkiye'ye kolaylık sağladığını vurgulayan Erdem, "İspanya ile 15,9 milyar dolara ulaşan ticaretimiz eşit dağılımlıdır. 7 milyar dolarlık onlar bize mal satıyor. 7 milyar dolara yakın biz onlara mal satıyoruz. Bu Avrupa Birliği'nde (AB) az görülen bir dengedir." dedi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da iki ülke arasındaki ticaretin, bu yılın beş ayında da büyüme ivmesini artarak sürdürdüğünü belirterek, "Kovid-19 ve bölgemizde yaşanan askeri kriz, üretim ve lojistiğin istikrarını bozarak, küresel değer zincirlerinin işleyişini olumsuz etkilerken, şirketler üretim planlarını gözden geçirmeye ve yeniden yapılanmaya başlamıştır. Pandemi döneminde AB'deki üreticiler, tedarikçilerini yerel ve yakın bölgelerden tercih ederek çeşitlendirmiştir. Türkiye bu anlamda üretim ve lojistik kapasitesi ile öne çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Kılıçkaya, bu durumun İspanya ile ticarete yansıdığını dile getirerek, Türkiye'nin İspanya'ya ihracatının geçen yıl yüzde 43 artarak, 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

İspanya'nın 2021'de Türkiye'den hazır giyim, tekstil malzemeleri, ayakkabı, parfümeri, ve mücevher dahil olmak üzere 3,32 milyar dolarlık moda ürünü ithal ettiğini vurgulayan Kılıçkaya, Türkiye'nin, İspanya'nın bu ürünleri temin ettiği ikinci büyük ülke konumunda olduğunu aktardı.

Kılıçkaya, iki ülke arasında yazılım, finans teknolojileri, oyun siber güvenlik ve akıllı şehirler gibi alt sektörlerde iş birliği potansiyelinin yüksek olduğunun altını çizerek, "Hedefimiz ikili ticaret hacmini dengeli şekilde 20 milyar dolara çıkarmaktır. Ekonomilerimizin potansiyeli ve şirketlerimizin gelişmiş kapasiteleri göz önüne alındığında, bu hedefe kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde amaçlanan seviyelere gelinebilmesi için özel sektöre önemli görevler düştüğünü bildiren Kılıçkaya, "Yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için desteklemeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"TİCARET HACMİMİZİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da İspanya'nın Türkiye'de 7 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım gerçekleştirdiğini, İspanyol firmalarının Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptığını aktararak, "Son yıllarda Türk firmalarının da İspanya'ya ilgi gösterdiğini memnuniyetle görüyoruz. 150 civarında firmamız, İspanya'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Turizm sektöründe de önemli iş birliklerimiz vardır." dedi.

Yavuz, TOBB olarak, İspanya ile ikili ticari ve iktisadi ilişkilerin gelişmesini önemsediklerini bildirerek, İspanya ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

İkili ticareti artırmaya devam edeceklerinin altını çizen Yavuz, şunları kaydetti:

"16 milyar civarında dolar olan ticaret hacmimizi daha da büyüteceğiz. Dış ticarete yeni aktörler kazandıracağız. Daha çok firma karşılıklı ticaret yapsın istiyoruz. Karşılıklı yatırımlarımızın artması için de çalışmalara devam edeceğiz. Bu konuda İspanya Ticaret Odası ile çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem bu iş birliğinin meyvesini alacağımızdan şüphem yok."