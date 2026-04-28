Türkiye, üretim, ticaret ve dağıtım alanlarında küresel ölçekte daha güçlü bir merkez haline gelme hedefi doğrultusunda yeni bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez" konulu basın toplantısı yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin giderek merkezi bir üs haline geldiğini belirterek, "Bu kapsamda, ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla yeni hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

DİSİPLİNLE YOL ALIYOR

Yılmaz, küresel ekonominin, belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiğine, jeopolitik gerilimlerin birçok bölgede yoğunlaştığına dikkati çekerek, bu parçalanmış küresel ortamda dayanıklılık, öngörülebilirlik ve üretim kapasitesinin küresel yatırımların yönünü belirleyen temel unsurlar haline geldiğini vurguladı.

Yılmaz şunları kaydetti: "Türkiye bu ortamda güven ve disiplinle yol almakta. Bugün Türkiye yatırım ve sanayi faaliyetleri açısından istikrarlı, öngörülebilir ve güvenilir bir ortak olarak öne çıkmakta. Güçlü sanayi altyapısı, gelişmiş lojistik kabiliyetleri ve küresel değer zincirlerine derin entegrasyonuyla ülkemiz yatırımcılar için rekabetçi ve köklü bir ekosistem sunmakta." Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında bulunan stratejik coğrafi konumunun küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde önemli bir avantaj sağladığını belirten Yılmaz, "Türkiye, üretim, ticaret ve dağıtım alanlarında giderek merkezi bir üs haline gelmekte. Bu kapsamda, ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla yeni hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

HEDEF KÜRESEL REKABET GÜCÜ

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın tam anlamıyla ekonomik konumlanma stratejisi olduğunu belirterek, "Uygulamada yatırımcı odaklı, hızlı ve kolay giriş imkanı sağlayan, VIP hizmetlerle desteklenen bir sistem öngörüyoruz. Nihai hedef, ülkeyi bölgesel ölçekte önemli bir finans ve ticaret merkezi haline getirmek" dedi.

PAKET NELER GETİRECEK?

Transit ticarette vergi sıfırlanıyor:

* İstanbul Finans Merkezi'nde çalışanlar için %100 kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Dışında ise oran %95 olacak.

İhracatçılara vergi indirimi:

* Standart %25 kurumlar vergisi, ihracatçılar için %14'e, üretici ihracatçılar için %9'a düşürülecek.

Hizmet ihracatına tam destek:

* Yazılım, sağlık turizmde %100 vergi istisnası sağlanacak.

20 yıl vergi avantajı:

* Bölgesel merkezini Türkiye'ye taşıyan şirketler için 20 yıl kurumlar vergisi muafiyeti uygulanacak.

Yurtdışı gelirlerine sıfır vergi:

* Son 3 yılda Türkiye'de yaşayanlar, Türkiye'ye taşınmaları halinde 20 yıl yurtdışı kazançlarından vergi ödemeyecek.

Yatırım süreçleri sadeleşiyor:

* Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi yatırımcılara VIP hizmeti sunacak.

DÜNYA BASINI: KITANIN EN İYİ TEŞVİĞİ

Teşvik paketi dünya basınında da geniş yer buldu. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Birçok yayın kuruluşu, açıklanan teşvik paketi ile Türkiye'nin küresel ekonomi için çok büyük bir adım attığını ve lider ülke olarak birçok ülkeyi geride bıraktığını yazdı. Hindistan merkezli Firstpost, "Sermayenin hareketli hale geldiği ve vergi rejimlerinin sıkılaştığı bir dünyada, Erdoğan basit ve sarsıcı bir öneri ortaya koydu" derken paketin Türkiye'yi uzun vadeli servet korumada en cazip ülkelerden biri haline getirdiğine dikkat çekti. Paketi, savaşlardan etkilenen Körfez finans sermayesini çekmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiren Umman merkezli IMİ, haberinde, "Bu program için İtalya'da 300 bin, Yunanistan'da 100 bin Euro götürü vergi var, Türkiye'de yurt dışı kazançlar için sabit ücret öngörülmüyor" diye yazdı.

REKABETÇİ PAKET

Amerikan Ceoworld dergisi paketi "Türkiye, NATO standartlarında bir güvenlik ve Körfez'e kıyasla rekabetçi bir vergi paketi sunuyor. Bu kıtadaki benzer programları geride bırakacak" diye duyurdu. Alman Steuern ise "Türkiye bu ağresif paketle Dubai, Kıbrıs ve Malta'ya rakip oluyor" sözleri ile okurlarına duyurdu.

YATIRIM SÜREÇLERİ SADELEŞİYOR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: "Tek Durak Büro uygulamasıyla yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, yatırımcılarımızın en çok ihtiyaç duyduğu konulardır. Bu yaklaşım, Türkiye'nin yatırımcı dostu bir ülke olma özelliğini güçlendiren önemli bir adımdır." TÜSİAD Başkanı Ozan Diren: "Finansal piyasalardaki bu gelişimi, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme hedefleriyle tam uyumlu hale getirmek için sanayide yapısal dönüşüm ve kapsamlı bir reform ihtiyacının öncelikli gündem maddemiz olmalı" dedi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Yerli üretici için finansmana erişim hem pahalı hem de kısa vadeli. Sektörün sürdürülebilirliği için en az 1,5 yıllık vadeli uzun vadeli bir finansman desteğine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.