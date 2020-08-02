İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ağustos 2020 Pazar / 12 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9819
  • EURO
    8,2087
  • ALTIN
    443.423
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye, Yavru Vatan için harekete geçti! 4 gemi 3 ay çalışacak
Ekonomi

Türkiye, Yavru Vatan için harekete geçti! 4 gemi 3 ay çalışacak

KKTC'deki su sorununun çözümüne yönelik 2015 yılında hizmete alınan ve geçtiğimiz ocak ayında arızaya uğrayan boru hattının tamir edilmesi için Türkiye harekete geçti. Kiralanan 4 gemi, borunun onarımını yapacak.

02 Ağustos 2020 Pazar 10:17 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 10:28
ABONE OL

Yavru vatana içme ve kullanma suyu temin edilmesi konusunda proje çalışmaları ilk olarak Türkiye ile KKTC arasında 2010 yılında imzalanan ‘KKTC’nin Uzun Vadeli Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma’ ile başlamıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki ‘Deniz Geçişi İsale Hattı’ 2015 yılında devreye alınmıştı. Borunun 9 Ocak 2020’de bir arızaya uğraması sonrası KKTC’ye su iletimi durdurulmuştu.

4 GEMİ GÖREVE HAZIR

Türkiye Gazetesi'nden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre, Arızanın tespitine yönelik yapılan sualtı incelemeleri neticesinde, 10 adet askılı sistemin değiştirilmesinin gerektiği tespit edildi. Sorunun giderilmesi için öngörülen 10 adet segmentin sökülerek yenilerinin takılmasına yönelik deniz operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için ise spesifik olarak deniz veya açık deniz özellikli sualtı işlerinde kullanılmak üzere tasarlanıp imal edilmiş gemi ihtiyacı doğunca Türkiye gemi arayışına girdi. Bu kapsamda daha önce birçok denizaltı operasyonunda görev yapmış deneyimli mürettebat ile donatılmış Bahama bayraklı ‘Olympıc Challenger’, İtalya bayraklı ‘Ievolı Ivory’, ‘Asso Ventotto’ ve ‘Asso Ventıquattro’ isimli gemiler KKTC’ye su temin edilmesi amacıyla kiralandı.

ÇALIŞMALAR 3 AY BOYUNCA SÜRECEK

Denizaltı uzmanı Türk mürettebatın da görev alacağı onarım operasyonu 3 Ağustos-30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk gemicilerle de görüşerek, kiralanan gemilerle aynı özellik ve kapasitede Türk bayraklı bir geminin olup olmadığını da araştırmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.