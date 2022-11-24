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Ekonomi

Türkiye yeri ve zamanı bildirdi! Yeni yol haritası belli oluyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Azerbaycan ve Kazakistan arasında gerçekleştirilmesi planlanan toplantının 25 Kasım 2022 tarihinde Kazakistan'ın Aktau şehrinde yapılacağını bildirdi. Söz konusu toplantıda Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan topraklarından geçen Orta Koridor güzergahının geliştirilmesi ve faaliyete geçebilmesi için '2022-2027 yol haritası'nın imzalanması planlanıyor.

IHA24 Kasım 2022 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
Türkiye yeri ve zamanı bildirdi! Yeni yol haritası belli oluyor
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı'nın Kazakistan'ın Aktau şehrinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı, 25 Kasım 2022 tarihinde Kazakistan'ın Aktau şehrinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya Gürcistan'ın da katılım sağlaması beklenmektedir. İlki 27 Haziran 2022 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilen mekanizmayla üç ülkeyi ilgilendiren konularda mevcut eşgüdümün pekiştirilmesi ve karşılıklı yarar temelinde bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Toplantı sırasında ilk toplantıda kabul edilen Bakü Deklarasyonu uyarınca Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan topraklarından geçen Orta Koridor güzergahının geliştirilmesi ve faaliyete geçebilmesi için '2022-2027 yol haritası'nın imzalanması planlanmaktadır" denildi.

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