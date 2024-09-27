İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2024 Cuma / 24 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1927
  • EURO
    38,129
  • ALTIN
    2926.7
  • BIST100
    9770.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye yol haritasını paylaştı! Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Ekonomi

Türkiye yol haritasını paylaştı! Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyaretini değerlendirdi. Bakan Şimşek, 'Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir' dedi.

AA27 Eylül 2024 Cuma 11:51 - Güncelleme:
Türkiye yol haritasını paylaştı! Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyareti kapsamında yaptıkları görüşmelerde Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını ve gelecek dönem yol haritasını yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştıklarını belirterek, güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelinin yüksek olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD ziyaretini değerlendirdi.

ABD'deki "yoğun ve verimli" toplantıları tamamlayarak yurda döndüklerine dikkati çeken Şimşek, "Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Bakan Şimşek ABD'de açıkladı: Programa hem içeriden hem dışardan yoğun ilgi var

Geçen yılla bu yıla kıyas! "Türkiye'ye olan ilgiyi gösterdi"
  • Hazine Bakanı
  • Maliye Bakanı
  • Yatırım Potansiyeli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.