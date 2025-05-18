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Ekonomi

''Türkiye yükselen bir güç'' itirafı: Yanlış adımlardan kaçınmalıyız

Hindistan'da Pakistan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye karşı yapılan boykot çağrıların popülist bir siyasetin ürünü olduğunu yazan Hint basını, Türkiye'nin yükselen bir güç olduğunu ve Hindistan'ın Ankara'ya karşı yanlış adım atmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Star Gazetesi18 Mayıs 2025 Pazar 12:55 - Güncelleme:
''Türkiye yükselen bir güç'' itirafı: Yanlış adımlardan kaçınmalıyız
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Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısını bahane ederek 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemiş ve 33 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan ordusunun misillemesinde ise 5 savaş uçağının düşürüldüğü duyurulmuştu.

HİNDİSTAN'DA TÜRKİYE'YE KARŞI BOYKOT ÇAĞRISI

Saldırılar karşısında Türkiye'nin Pakistan'ın yanında yer alması Hindistan'da rahatsızlığa neden oldu. Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek ve iki ülke arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle Hindistan'da Türkiye'ye yönelik boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

BOYKOT ÇAĞRILARI POPÜLİST BİR SİYASETİN ÜRÜNÜ

Hindistan-Türkiye ilişkilerinin güçlü bir ekonomik öneme sahip olduğunu yazan Hint basını ise, boykot çağrılarının popülist bir siyasetin ürünü olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE YÜKSELEN BİR GÜÇ

Hindistan'ın dış politikasını Pakistan merceğinden yürütmemesi gerektiği uyarısında bulunan Hint medyası, "Hindistan, Türkiye ile bağımsız ve ulusal çıkarlarımızı ilerleten bir ilişki kurmayı amaçlıyor. Türk şirketleri Hindistan'da önemli altyapı projelerinde yer alıyor. Sonuçta Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerde ve komşularımızda aktif bir diplomatik ayak izine sahip yükselen bir güç. G20 üyesi olarak güçlü ve çeşitli bir ekonomiye sahip" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YANLIŞ ADIMLARDAN KAÇINMALIYIZ"

"Hindistan Türkiye'ye karşı yanlış adımlardan kaçınmalı" diyen Hint basını, "Boykot çağrılarının Türk ekonomisi üzerinde sınırlı bir etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

"İDDİALI DİPLOMATİK SÖYLEMLER GELİŞTİRMELİYİZ"

Hindistan hükümetinin küresel forumlardaki Türkiye'nin açıklamalarına karşı koymak için iddialı diplomatik söylemler geliştirmesi gerektiği de aktarıldı.

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