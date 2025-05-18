''Türkiye yükselen bir güç'' itirafı: Yanlış adımlardan kaçınmalıyız

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısını bahane ederek 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemiş ve 33 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan ordusunun misillemesinde ise 5 savaş uçağının düşürüldüğü duyurulmuştu.

Saldırılar karşısında Türkiye'nin Pakistan'ın yanında yer alması Hindistan'da rahatsızlığa neden oldu. Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek ve iki ülke arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle Hindistan'da Türkiye'ye yönelik boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

Hindistan-Türkiye ilişkilerinin güçlü bir ekonomik öneme sahip olduğunu yazan Hint basını ise, boykot çağrılarının popülist bir siyasetin ürünü olduğunu vurguladı.

Hindistan'ın dış politikasını Pakistan merceğinden yürütmemesi gerektiği uyarısında bulunan Hint medyası, "Hindistan, Türkiye ile bağımsız ve ulusal çıkarlarımızı ilerleten bir ilişki kurmayı amaçlıyor. Türk şirketleri Hindistan'da önemli altyapı projelerinde yer alıyor. Sonuçta Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerde ve komşularımızda aktif bir diplomatik ayak izine sahip yükselen bir güç. G20 üyesi olarak güçlü ve çeşitli bir ekonomiye sahip" değerlendirmesinde bulundu.

"Hindistan Türkiye'ye karşı yanlış adımlardan kaçınmalı" diyen Hint basını, "Boykot çağrılarının Türk ekonomisi üzerinde sınırlı bir etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Hindistan hükümetinin küresel forumlardaki Türkiye'nin açıklamalarına karşı koymak için iddialı diplomatik söylemler geliştirmesi gerektiği de aktarıldı.