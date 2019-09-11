Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Ross ile birlikte Türkiye'nin endüstri kapasitesi, yetenekleri ve görünümüne ilişkin sektör temsilcileriyle verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak olduğunu ifada eden Pekcan, bu amaç için Ross ile nisan ayındaki Washington ziyaretinden itibaren çalıştıklarını ve bu kapsamda çalışma grubu kurduklarını anımsattı.

Pekcan, bu konuda her sektörün ayrı bir çalışma ortaya çıkardığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu çalışmaları Sayın Ross ile paylaştık. Oluşturulan çalışma gruplarının raporları birbiriyle örtüşür nitelikte. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her sektör bizim için önemli. ABD tarafının da fazla ilgi duyduğu sektörler var. Biz de bazı sektörleri ilk safhada birlikte çalışmak üzere seçtik. Yaptığımız çalışmaları özel sektörle de paylaşmayı ve onlardan görüş almaya devam edeceğiz. Sektörel çalışma grubunun çalışması bu ay başlayacak, biz hazırız."

Tarafların birbirini iyi anladığını ve beklentilerin ne olduğunu bildiklerini kaydeden Pekcan, ortaya koyulan hedefe ulaşmak için iş camiasına yönelik altyapıyı çalışmalarının da yapılması gerektiğini söyledi.

Pekcan, altyapı çalışmalarıyla birlikte bazı sektörlerde ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine işaret ederek, "Her iki ülke birlikte çalışarak, tüm engelleri aşabilir. Sayın Ross'un 5 günlük bu ziyareti çok önemli ve aynı zamanda ABD hükümetinin bu konuları ne kadar ciddiye aldığını gösterir nitelikte. Kendisiyle ziyaret sürecinde tüm sektörleri analiz ettik." diye konuştu.

- "Türk şirketlerinin ABD'deki satışları 700 milyon dolar seviyesinde"

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'nin bin yıldır olduğu gibi her alanda bugün de çok güzel ve büyük bir ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2,5 saat çok verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Ross, şöyle konuştu:

"Toplantı, oldukça açık ve yapıcı bir diyalog içerisinde gerçekleşti. Ticari ilişkilerimizin yapısını ve karmaşıklığını ele aldık. Bugün Türkiye'de iş yapan bin 700 ABD şirketi var ve bunlar ABD'nin en bilinen markaları. Bu ABD şirketleri ve bunların bağlı ortaklıkları geçen yıl 35,4 milyar dolarlık gelir elde etmişler. Bu da Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yaklaşık 3,5'ine denk geliyor. Bu ABD şirketleri 78 bin Türk istihdam ediyor ve Türkiye'deki toplam varlıkları 31 milyar dolar değerinde. Dolayısıyla gerçekten uzun vadeli yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. ABD şirketleri Türkiye için oldukça faydalı kuruluşlar. Biz burada her iki ülkenin de ticari çıkarlarını güçlendirmek için bulunuyoruz."

Ross, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, jeopolitik müttefikliğin iniş çıkışlarının da üstesinden geldiğini belirterek, "Türk şirketleri de ABD'ye doğrudan yatırım yapıyor. Bu yatırım geçen yıl rekor kırdı ve 300 milyon dolara ulaştı. Türkiye, ABD'deki doğrudan yabancı yatırım yapan ülkeler arasında 15. sırada bulunuyor. Türk şirketlerinin ABD'deki satışları 700 milyon dolarla rekor bir seviyeye ulaştı. Tüm bunların devam etmesini umuyoruz." dedi.

Ekonomik başarının, şeffaflığa, öngörülebilir yargı sistemine, fikri mülkiyet ve insan haklarının korunması ve makul yasal çerçeveye bağlı olduğunu dile getiren Ross, "ABD şirketlerinin bu anlamda korunması çok önemli. ABD şirketlerinin, enerji, tarım, turizm ve diğer sektörlerde sizlerle iş birliği yapması çok mühim, sizleri kazan-kazan modeliyle böylesi bir iş birliğine teşvik etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sorunları ve mevcut engelleri ele aldık"

İki ülke arasındaki birlikte çalışma geleneğinin daha ileri safhalara taşınması gerektiğini kaydeden Ross, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplantıda, sorunları ve mevcut engelleri ele aldık. Çok açık sözlü görüşmelerimiz oldu. Özellikle F-35 ve füze kararı sonrasını düşünecek olursak, en acil ihtiyacımız olan şey, spesifik ve somut birtakım verileri duyurmamız. Her iki tarafın da kazanacaklarına ilişkin somut verileri ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde bu arkadaki başka alanlardan kaynaklanan sorunların yarattığı parazit yakın dönemdeki ilişkileri etkilemeye, ticari ilişkiler üzerinde etkili olmaya devam edecek."

- "Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasından çok etkilendim"

Ross, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik yaptığı konuşmadan çok etkilendiğini dile getirerek, "Ticaret hacmimizi çok kısa vadede, günler içerisinde bir kaç milyar dolar daha artırmamız mümkün. Böylelikle uzun vadedeki 100 milyar dolarlık hedefimize daha kısa sürede ulaşabiliriz." diye konuştu.