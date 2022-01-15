Türkiye'de 2021 yılı e-ticaret hacmi hedefi 300 milyar lira

AA 15 Ocak 2022 Cumartesi 13:13 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 13:13

Çevikoğlu, AA muhabirine, e-ticaret sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.



e-Ticaret sektörünün yakaladığı ivmeyle her geçen yıl hızlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Çevikoğlu, bir yandan bu sektörde satışlar artarken diğer yandan dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi.

Çevikoğlu, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik atılan adımların sektörün kabiliyetine de yansıdığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza düşen görev alışveriş yapacağı ortamları iyi seçmek. Özellikle güven damgalı sitelerden alışveriş yaparak, asgari güvenliği sağlamış olurlar. Bizler de sektör olarak tüketicilerden aldığımız geri dönüşlerle olumsuz durumları minimuma indirmek için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'de de e-ticaret sektörünün gelişimini sürdürdüğüne işaret eden Çevikoğlu, sektör temsilcileri olarak üstlerine düşen adımları atmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve verilerinin sağlıklı takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin (ETBİS) oluşturulduğunu anımsatarak, oldukça faydalı olan bu sistemde, şeffaf şekilde e-ticaret platformlarının verilerinin toplandığını anlattı.

- "GÜVEN DAMGASI UYGULAMASIYLA BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Çevikoğlu, Güven Damgası uygulamasıyla da büyük bir eksikliğin önüne geçildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz de PttAVM.com olarak bu damgayı ilk alan platform olduk. Böylece sistemin öncüleri arasında yer aldık. e-Ticaret platformlarının güvenilirliğini belirleyen Güven Damgası, özellikle e-ticaret yapan küçük işletmelerimizin güven algısı yaratabilmelerinde ve markalaşmalarında önemli rol oynuyor. İşletmelerimizin yeni pazarlara açılması ve yeni müşterilere ulaşması da bu sistemin sağladığı güvenle kolaylaşıyor. Bir nevi e-ihracatımıza olumlu katkı sağlayıcı etkisi de oluyor."

Türkiye'de 2020 yılında 226 milyar liralık e-ticaret satışlarının, 183 milyar lirasının e-pazaryerlerinde gerçekleştiği bilgisini veren Çevikoğlu, "2021 yılı e-ticaret işlem hacmi hedefi ise resmi olarak 240 milyar lira olarak belirlenmişti. Henüz 2021 yılının son verileri açıklanmadı ancak 300 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda perakende pazarında e-ticaretin oranının yükselmeye devam ettiğine dikkati çeken Çevikoğlu, bu oranın da 2021'de yüzde 17'ler seviyesinde gerçekleşmesinin sürpriz olmayacağını bildirdi.

- "E-TİCARETTE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN ÜRÜNLER GIDA, TEKNOLOJİ, GİYİM, KOZMETİK"

"Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde anlaşmalar yoluyla e-ticaret pazar payının artırılması noktasında bu yılın önemli olabileceğini düşünüyorum." diyen Çevikoğlu, e-ticarette en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin gıda, teknolojik ürünler, giyim ve kozmetik olmaya devam ettiğini, bu ürünlere her zaman ihtiyaç olacağı için talebin artarak yükseleceğini kaydetti.

Çevikoğlu, Türk e-ticaret sektörünün artık yurt dışında da ciddi bir etkiye sahip olduğuna işaret ederek, "Biz de bu ülkenin e-ticaret platformu olarak dünyanın dört bir yanına ürün satabilir hale geldik. 2022'de bu adımlarımızı daha da sıklaştıracağız. Ülkemizin geleceği e-ihracatta yatıyor. Ne kadar artırırsak o kadar iyi." dedi.

İnternet kullanımı arttıkça çevrim içi alışveriş yapanların oranının da arttığına dikkati çeken Çevikoğlu, bu durumun doğal olarak gelecek hayallerini de güçlendirdiğini belirtti.

Çevikoğlu, son verilere bakıldığında her 100 kişiden 40'ının e-ticaret üzerinden alışveriş yaptığını, bunun da büyük bölümünün mobil cihazlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.