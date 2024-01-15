Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Milli hücre, pil ve bataryalarla ihracat kapısını açan ASPİLSAN Enerji, yeni ürünlerle bu başarıyı taçlandırmayı hedefliyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023'ün depremle başlayan, ekonomik zorluklarla devam eden bir yıl olduğunu, bunun yanında şirket olarak üretimde çeşitlilik sağlayıp yeni ürün ihracatlarıyla seneyi kapattıklarını söyledi.

Deprem felaketinin kazandırdığı tecrübelerle yeni ürünler geliştirdiklerine işaret eden Özdemir, bu ürünlerle 2024'te piyasada yer almayı hedeflediklerini bildirdi.

Ürettikleri lityum iyon pilleri Ortadoğu ve Avrupa'ya pazarlayarak ihracat başarısı yakaladıklarına değinen Özdemir, pil üretimi ve ihracatıyla Türkiye'de bir ilke imza attıklarını vurguladı. Bunun yanında pil hücrelerini Amerika pazarına ihraç edebilmek için taşımacılık sertifikasyon süreçlerini tamamladıklarını dile getiren Özdemir, bundan sonra ihracatta rotalarının Amerika olacağını ifade etti.

Enerjinin yatırımcının ilgisini çeken, çok fazla ihtiyaç barındıran bir alan olduğuna dikkati çeken Özdemir, elektronik devre tasarımlarında kullanılan hücrelerden megavatlar seviyesine kadar uzanan taşınır veya sabit enerji depolama çözümlerine ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

ASPİLSAN Enerji'nin taşınır enerji depolama sistemleri ve telekomünikasyon bataryası gibi bazı sabit çözümlere yönelik ürün ve tasarımları olduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu yöndeki tasarımlarımız devam edecek. Deprem bize şunu gösterdi, insanlar barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını bir süre erteleyebiliyorlar, ancak deprem anının koordinasyonu aşamasında yetkililer ve yakınları ile iletişimin kesintiye uğramasına tahammül edemiyorlar. Acil durumlarda şebekenin sağlıklı şekilde çalışması, haberleşme cihazlarının çalışması, hastane ve sağlık kliniklerinde cihazların çalışması gereksinimleri var. Bunları saydığınız zaman irili ufaklı farklı enerji gereksinimlerine sahip, farklı kapasitelerde depolama birimlerinden bahsediyoruz. Biz de bu alanda ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Ürettiğimiz hücre, enerji yoğunluğu yüksek olduğu için taşınabilir enerji sistemleri olarak ihtiyaçlara cevap verme anlamında tercih edilen bir ürün. Bunun yanında enerji yoğunluğu nispeten düşük ama biraz daha ağır sistemler ise sabit depolama sistemleri için uygun."

- MİLLİ ÜRÜNLER YENİ SEKTÖRLERE GİRİŞ YAPTI



Ahmet Turan Özdemir, askerin üzerinde taşıdığı, araç üstünde yer alan, deniz platformları, denizaltı platformları, kara platformları, hava ve uzay platformları, rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan bataryaların farklı tip, kapasite ve karakteristiklere sahip olduğunu söyledi.

Özdemir, hammaddeden pile, pilden bataryaya, bataryadan sisteme, pakete kadar oluşturdukları ürünler yanında müşterilerin güvenlik, bütçe, kullanım yeri ihtiyaçlarını dikkate alarak piyasadan sağladıkları farklı hücrelerle batarya tasarımlarına imza attıklarını ifade etti.

Özdemir, denizaltılardan uçaklara kadar çok farklı ortam ve şartlarda çalışan bataryalar yaptıklarını belirtti.

Farklı kimyasallarla sunulan bütçelere uygun terzi usulü batarya tasarımları gerçekleştirdiklerini dile getiren Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Sivil piyasada da varlığımızı genişletmek için çalışmalar yapıyoruz. 2023 içerisinde telekomünikasyon bataryasıyla Turkcell ve Türk Telekom ile birlikte çıktığımız serüvende başarılı bir süreç geçirdik. Yine bu bataryamızı da ihracat ile taçlandırdık. Burada şebekenin susmaması, doğal afetlerde, yangınlarda, savaş durumlarında şebekenin ayakta kalabilmesi için bunların "back up" (yedekleme) bataryaları olması gerekiyor. Gerek askeri gerek sivil ihtiyaçlar için uzak noktalarda şebekeden bağımsız kendi müstakil enerjisini karşılayacak sistemler yapmak istiyorsak bu çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. ASPİLSAN da bu çözümlerin sağlayıcılarından bir tanesi. Telekomünikasyonla başladığımız süreci müstakil enerji depolama sistemleriyle çeşitlendireceğiz."

Kamp ve doğa aktivitelerinde, deprem bölgesindeki çadır ve konteynerlarda da enerji ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini dile getiren Özdemir, bu sistemlerinin alternatif kaynaklarla şarj edilmesine yönelik olarak da 75 kişilik AR-GE ekibinin çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Özdemir, "Burada müşteri ihtiyaçlarına ve sektörün dinamiklerine göre tasarımlar yapıp bunları müşterilerimizle geliştiriyoruz. 2024'te bahsettiğim çerçevede ürünlerimizi göreceksiniz. Bunlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Umarım 2024 yılı bizler için ve ülkemiz için daha başarılı bir yıl olacak. Buna gönülden inanıyoruz. Çeşitlendirdiğimiz portföyümüzü müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sahaya süreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "BÖLGENİN BATARYA ÜRETİCİSİ" MİSYONUNA HAZIRLIK



Avrupa Birliği'nin pil ve batarya teknolojilerinde kendi kendine yeten bir yapı kurmak istediğine işaret eden ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, burada yer alabilmek için gerekli standartları sağlamaya yönelik belgelendirme ve üretim kalitesi çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ürünlerinin ihracını yapabilmek için Avrupa ve ABD'nin regülasyonları devreye alındığında hazır olacaklarını belirten Özdemir, "Hücreden sisteme kadar Avrupa'da bir takım hassasiyetler var. Şirket olarak bu sürece hazır olmak için ekibimizle birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

En büyük amaçlarının ihracat başarılarına yenilerini eklemek olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bölgesinde bir batarya üreticisi olma misyonu var. Biz bu misyon için çalışıyoruz. Ülkemizde bu ekosistemin gelişmesi için ASPİLSAN sadece pil üretmiyor. Aynı zamanda hammadde üreticileriyle, makine üreticileriyle, üniversitelerle, araştırmacılarla görüşüyor. Hammaddeden geri dönüşüm ve geri kazanıma kadar ülkemize nasıl hizmet edebiliriz, bu zinciri nasıl sağlarız diye ticari kaygı gözetmeksizin aktif bir oyuncu olarak hizmet ediyor.

Eğer ülkemiz bölgesinde bir batarya üreticisi olacaksa ki buna inanıyorum, olacağız. Hammaddemizi çıkaracağız, bunu işleyip aktif maddeye çevireceğiz, buradan elektrot ve pil üreteceğiz, pili kapatıp elektronik devreleriyle, yazılımlarıyla birlikte batarya haline getireceğiz. Ömrü dolmuş bataryalarımızı ikincil kullanım alanlarında değerlendirdikten sonra geri dönüşüm ve geri kazanımla tekrar proseslerde kullanacak bir zincir yönetimini yapmamız gerekiyor. Bu noktada bütün gayretimizle aktif olarak çalışıyoruz."