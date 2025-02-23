Türkiye'de cepten ilk ''alo''nun üzerinden 31 yıl geçti, gözler 5G'de

Uraloğlu, AA muhabirine, cep telefonu şebekelerinin Türkiye'de hizmet vermeye başlamasının yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de 1986'da araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışıldığını anımsatan Uraloğlu, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisinin ise 1994'te kullanılmaya başlandığını söyledi.

Uraloğlu, dönemin Başbakanı Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 31 yıl geçtiğini bildirdi.

- "MOBİL ABONE SAYISI 94,5 MİLYONA YAKLAŞTI"

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla Türkiye'nin 2009 itibarıyla 3G'ye geçtiğini hatırlatan Uraloğlu, 1 Nisan 2016'da ise mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuşulduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, Türkiye ile dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı "mobil internet erişim teknolojisi" olarak adlandırılan ve her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen bu teknolojide "hız"ın ön plana çıktığına, farklı hizmetlerin de önem kazandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne geniş bant internet kullanımı hızla arttı. 2008'de 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda 96,4 milyona, toplam mobil abone sayısı 65 milyondan 94,5 milyona yaklaştı. 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 588 bin kilometreye ulaştı."

Uraloğlu, yeni teknolojiyle mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarının 183 MHz'den 549 MHz'ye yükseldiği bilgisini vererek, "Türkiye, aradan geçen 31 yılın ardından 20 Gbps'ye kadar yüksek hızlara ulaşan 5G teknolojisiyle tanışmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

- "5G İLE İLETİŞİM HIZINDA BÜYÜK ARTIŞ YAŞANACAK"

Türkiye'de hizmet sunan işletmecilerin halihazırda kurulu 2G, 3G ve 4,5G şebekelerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri ve yetki belgelerinin bitiş tarihlerinin 30 Nisan 2029 olarak belirlendiğini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabiliyor. İnternet hızı, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumuna göre değişiklik gösteriyor. Ülkemizde 5G teknolojisine yerli ve milli ürünlerle geçebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu yıl ihalesi yapılıp gelecek yıl hem vatandaşlarımızın hem de sanayinin hizmetine sunulacak 5G teknolojiyle internete bağlanılan cihazlardaki iletişim hızında büyük artış yaşanacak."