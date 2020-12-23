İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2020 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6578
  • EURO
    9,3362
  • ALTIN
    459.094
  • BIST100
    1404.97
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'de dev altın rezervi bulunmuştu... Böyle görüntülendi
Ekonomi

Türkiye'de dev altın rezervi bulunmuştu... Böyle görüntülendi

Bilecik Söğüt'teki dev altın rezervi bulunduğu maden sahası havadan görüntülendi.

IHA23 Aralık 2020 Çarşamba 08:47 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 08:47
ABONE OL

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş’a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.

Halka açık olan Gübretaş’ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz’ın bugün Söğüt’te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.. İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.