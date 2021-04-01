Türkiye'de dijital bankacılık dönemi başlıyor

AA 01 Nisan 2021 Perşembe 10:37 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 10:37

Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek ya da mesafeli sözleşme ilişkisinin kurulması sağlayacak düzenlemeler bulunuyor.

Yönetmelik kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.

Yönetmelik ile şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin de önü açılırken, mevcut bankaların yanında dünyada Neobank olarak da adlandırılan yeni bankaların lisanslaması da ilerleyen dönemde mümkün olabilecek.

- YÜKSEK GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNE ÖZEL EĞİTİM

Bankalar uzaktan kimlik tespitinde Yönetmelik ile belirlenen sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakla sorumlu olacak.

Banka hesabı açılışında görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapacak müşteri temsilcileri bu konuda özel eğitim alacak. Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel ve işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacak.



Bu amaçla, yapılan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli iletişimle gerçekleştirilecek. Kimlik tespiti sürecinde kişinin yüzüyle kimlik belgesinden yakın alan iletişimi kullanılarak alınan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılacak.

Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulunması zorunlu olacak.

- UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YAPILAN KİŞİLER ÖZEL RİSK PROFİLİNDE İZLENECEK

Bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izleyecek.



Bu kişilerce yapılan işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulanacak. Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı, sürecin tüm adımlarını içerecek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınıp saklanacak.

