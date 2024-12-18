Türkiye'de doğrudan satış rakamları açıklandı

Türkiye'de 14 üyesiyle doğrudan satışın gelişmesi için 30 yıldan bu yana çalışmalarını sürdüren Doğrudan Satış Derneği (DSD) yönetimi, sektöre dair öngörülerini ve gelecek yıldan beklentilerini DSD üyesi olan Amare, Amway, Avon, Creaware, Farmasi, Forever, Herbalife, Homm, LR Health & Beauty, Oriflame, Qnet, Siberian Wellness, Tupperware, Vorwerk şirketlerinin genel müdürlerinin katılımıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda paylaştı.

Toplantıda konuşan DSD Başkanı Naime Yalçın, tüketici kanununda 30 Ekim'de yapılan değişiklikle doğrudan satış sisteminin tanımlanmasında önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Doğrudan satış şirketlerinin tüketicileri en çok koruyan sektörlerin başında geldiğini belirten Yalçın, Doğrudan Satış Derneği olarak 30'uncu yıllarını büyük bir gelişme ile karşıladıklarını söyledi.



Yalçın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nda değişiklikler içeren kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip, 30 Ekim 2024 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Yeni yasayla birlikte, satıcı ve alıcı arasındaki güvenli alışveriş sistemi oluşturuldu, böylece her iki tarafın da hakları güvence altına alındı." dedi.

DSD olarak bu süreçte önemli bir rol üstlenip, yasal çerçevenin şekillendirilmesine katkı sağladıklarını belirten Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yasa teklifiyle doğrudan satış şirketlerinin sermaye şirketi olarak kurulması şartı gelecek. Böylece, sadece belli bir sermayesi olan şirketler bu alanda faaliyet gösterebilecek ve temel amacı ürün satışı olmayan şirketlerin kendilerini doğrudan satış şirketi gibi göstermeleri ile oluşan yanılgılar son bulacak. Doğrudan satış sektörü bu yasa ve sonrasında çıkacak yönetmelikle, doğrudan satış temsilcisinin ek gelir kazandığı, yaşam boyu eğitim imkanlarından faydalandığı, güvenilir ürünleri uygun fiyatla satın aldıkları, yeni beceriler kazanan girişimcilerin takım kurup yönettikleri bir sektör olarak büyümeye devam edecek.'

- "TÜRKİYE'NİN SEKTÖRDEKİ BÜYÜKLÜĞÜ GÜNDEN GÜNE GELİŞİYOR"

Doğrudan satış sektörünün Avrupa Birliği ülkelerinde 2024 yılında yüzde 8,6 büyüme gösterdiğinin altını çizen Yalçın, Türkiye'de ciro bazlı büyümenin bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak, 2024 yılında 550 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Doğrudan satış sektörünün küresel ölçekteki verilerine dikkati çeken Yalçın şu ifadelere yer verdi:



"Doğrudan satış sektörünün küresel ölçekte 168 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, Türkiye'de bu rakam 550 milyon dolar. Küresel pazarda, ABD, Almanya, Asya Pasifik bölgesinde Kore ve Japonya gibi gelişmiş ekonomilerde büyük satış hacimlerine ulaşıldı. Pazar büyüklükleri açısından bakacak olursak ABD 36 milyar dolar, Almanya 20 milyar dolar, Kore 17 milyar dolar ve Japonya 10 milyar dolar satış hacmine sahip.



Türkiye'nin diğer bölgeler ve ülkeler arasındaki potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu potansiyelin gelişmesi, sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve genç girişimcilerin artan talebi ile önümüzdeki günlerde ivme kazanacak. Türkiye'nin sektördeki büyüklüğü günden güne gelişiyor ve gelecek dönemde pazar payının yüzde 20 büyümesini öngörüyoruz."