İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4868
  • EURO
    36,5897
  • ALTIN
    3063.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'de elektrikli şarj noktasında rekor düzeyde gelişme
Ekonomi

Türkiye'de elektrikli şarj noktasında rekor düzeyde gelişme

Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı 168 bine, şarj soket sayısı ise 27 bine ulaştı.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Türkiye'de elektrikli şarj noktasında rekor düzeyde gelişme
ABONE OL

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde 176 lisanslı şirketin yatırımlarıyla bu alanda rekor düzeyde gelişme oldu.

Türkiye'de elektrikli araç sektöründe kısa sürede olağanüstü bir gelişim ve değişim yaşandı. Ülkede her 6 elektrikli araca 1 soket düşerken, bu oranın Avrupa Birliği rakamlarından yüksek olduğu kaydedildi.

Öte yandan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 30 şirketin lisansı sonlandırıldı. Böylelikle, EPDK, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı şarj hizmeti almasını sağlamak için sahada inceleme ve denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Yapılan yatırımlarla Türkiye'deki elektrikli araç sayısı son 2 yılda 6 binden 168 bine, şarj soket sayısı ise 3 binden 27 bine ulaştı.

Enerji sektörü geçen yıl gelişimini sürdürdü ve yeni yatırımlarla bu alanda daha büyük artış bekleniyor.

En yüksek araç şarj noktası olan iller ise 7 bin 641 ile İstanbul, 3 bin 62 ile Ankara, 1527 ile Antalya, 1337 ile Bursa ve 1178 ile İzmir oldu.

Türkiye'de şarj ağının üçte birini DC (hızlı) soketler oluşturuyor ve bu da elektrikli araç kullanıcılarının daha hızlı bir şekilde araçlarını şarj etmelerine imkan tanıyor.

Bu kapsamda, ülkenin "2053 net sıfır emisyon hedefi"ne uyumlu şekilde ulaştırma sektörünün dönüşümüne katkı sağlanırken, 2030'da elektrikli araç sayısının 1 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının 142 bin, 2035'te ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının ise 273 bin düzeyinde olması öngörülüyor.

En yüksek şarj noktasına sahip 10 şehir ise şöyle sıralandı:

ŞehirToplam Soket SayısıAC Soket SayısıDC Soket Sayısı
İstanbul7.6415.5142.127
Ankara3.0622.0001.062
Antalya1.5271.017510
Bursa1.337788549
İzmir1.178753425
Muğla712449263
Kocaeli667341326
Kayseri646392254
Konya628380248
Balıkesir534211323

  • elektrikli şarj noktası
  • EPDK
  • şarj

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.