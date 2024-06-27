Türkiye'de geçen yıl 1,2 milyon otomobil üretildi

2023 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayan TÜİK'in verilerine göre; 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 otomobil, 9 milyon 986 bin 534 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 280 milyon 588 bin 963 ton hazır beton, 1 milyon 559 bin 366 kombi (hermetik), 17 milyon 373 bin 413 güneş pili ve 877 bin 479 motosiklet üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2023 yılında 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL oldu. Bu değer 2022 yılında 8 trilyon 937 milyar 773 milyon TL iken; 2021 yılında 4 trilyon 214 milyar 521 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN SATIŞ DEĞERİ YÜZDE 13,7

Girişimlerin 2023 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 13,7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,7 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,5 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,3 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti. İmalat sanayisinde 2023 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,4'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 68,5 olurken; orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,1 oldu. İmalat sanayisinde 2023 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45,2'sini ara malların, yüzde 22,1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise yüzde 6,8 oldu.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM ÜSSÜ BURSA

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip 5 il, toplam satış değerinin yüzde 80,4'ünü oluşturdu. Üretimden yapılan satışların yüzde 30,2'si Bursa'da, yüzde 28,4'ü Kocaeli'de, yüzde 12,3'ü Sakarya'da, yüzde 5,6'sı Aksaray'da ve yüzde 3,9'u İzmir'de gerçekleşti.