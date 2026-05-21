Türkiye'de güneş ürünleri pazarının yıl sonunda 66 milyon dolara ulaşması bekleniyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünya genelinde cilt ve güneş bakım ürünlerine olan talep her yıl artış gösteriyor.

Tüketiciler, güneş koruma ürünlerini artık sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca kullanıyor. Bu kullanıma paralel olarak Türkiye ve dünyadaki güneş ürünleri pazarı da büyüme gösteriyor.

- "TÜRKİYE KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNEMLİ BİR ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, AA muhabirine, güneş bakım ürünleri pazarının dünyada güçlü ve istikrarlı büyüme trendi sergilediğini söyledi.

Kozmetik sektörünün geçen yıl itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğüne ulaştığını, üretim hacminin 5,8 milyar dolara yaklaştığını belirten Pura, ülkenin kozmetikte net ihracatçı olduğunu ve küresel ölçekte önemli bir üretim merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Pura, güneş bakım ürünleri kategorisinin de büyük önem kazandığına işaret ederek, "Nitekim pazarın 2024'te 60 milyon dolara yakın büyüklüğe ulaştığı, geçen yıl bu seviyeyi aştığı, bu yıl ise 66 milyon dolara ulaşmasının beklendiği değerlendiriliyor. Bu büyümenin arkasında özellikle güneşten korunma bilincinin artması, yıl boyu güneş koruma faktörü kullanım alışkanlığının yaygınlaşması ve e-ticaret kanalındaki gelişim önemli rol oynuyor." dedi.

- "SATIŞLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR"

Bu yıl itibarıyla kozmetik ve kişisel bakım sektöründe hacim bazında yaklaşık yüzde 5 civarında büyüme olduğunu dile getiren Pura, fiyat etkisi ve ürünlerin katkısıyla değer bazında da yüzde yaklaşık yüzde 25'lik artış öngörüldüğünü bildirdi.

Pura, güneş bakım ürünleri kategorisinin bu olumlu görünümden payını aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla mayıs-ağustos döneminde satışlarda yaklaşık yüzde 35'e varan artış bekleniyor. Ancak burada önemli bir değişim de söz konusu. Güneş ürünleri artık sadece yazın kullanılan sezonluk ürünler olmaktan çıkıp yıl boyunca kullanılan günlük bakım ürünleri haline geliyor. Bu doğrultuda yıl sonu itibarıyla güneş bakım ürünleri pazarında çift haneli büyümenin gerçekleşmesi öngörülüyor."

Bu ürünlerde çevrim içi satışların, toplam satışlar içindeki payının ise yüzde 30'a yaklaştığı söyleyen Pura, Türkiye'de kozmetik pazarının yaklaşık yüzde 60'ının yerli üretimle karşılandığını, bunun da hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

Pura, güneş bakım ürünlerinin, Türkiye'nin sektördeki ihracat performansına önemli katkılarda bulunduğunu, Türk markalarının özellikle Avrupa Birliği, Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri gibi geniş bir coğrafyada talep gördüğünü anlattı.

Yerli markaların güçlü üretim altyapısı, hızlı ürün geliştirme yetkinliği ve fiyat avantajıyla rekabette hız kazandığını belirten Pura, "Sektörün, potansiyelini daha da ileriye taşıyabilmesi için AR-GE ve inovasyon desteklerinin artırılması, sahte ürünlerle mücadelede daha etkin denetim mekanizmalarının kurulması kritik önem taşıyor." diye konuştu.

- SAHTE GÜNEŞ BAKIM ÜRÜNLERİ UYARISI

Pura, güneş bakım ürünlerinin yetkili satış noktalarından alınması konusunda tüketicileri uyararak, şunları kaydetti:

"Özellikle çevrim içi alışverişlerde ürünün Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmeli. Bunun yanı sıra ambalaj üzerindeki bulunması gereken yasal ibareler, seri numarası ve etiket kalitesi gibi detaylar da önemli ipuçları veriyor. Sahte ürünlerde genellikle baskı hataları, ambalaj farklılıkları veya olağan dışı koku gibi belirtilerle karşılaşılabiliyor. Güneş ürünlerinde sahte kullanım, yalnızca ürün performansını değil, doğrudan tüketici sağlığını da riske atabiliyor. Bu nedenle bilinçli tüketim her zamankinden daha büyük önem taşıyor."