27 Nisan'da geliyor! Türkiye'nin dev projesinde geri sayım resmen başladı

Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak."
Çankaya Köşkü'nde bir televizyon programının canlı yayınına katılan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yönelik açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "27 Nisan'da belki Sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve inşallah ilk adımı atacağız" ifadelerini kullandı.