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Ekonomi

27 Nisan'da geliyor! Türkiye'nin dev projesinde geri sayım resmen başladı

Türkiye'nin ilk ve dev projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali için geri sayım resmen başladı. Türkiye'nin dev projesi hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kullanılacak yakıtın 27 Nisan'da tesise geleceğini duyurdu.

30 Mart 2023 Perşembe 02:44 - Güncelleme:
27 Nisan'da geliyor! Türkiye'nin dev projesinde geri sayım resmen başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk nükleer projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesbaından bir paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, nükleer yakıtın gelmesiyle birlikte Akkuyu'nun nükleer tesis statüsü kazanacağını açıkladı.

TÜRKİYE'DE İLK! DEV PROJEDE GERİ SAYIM RESMEN BAŞLADI

Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak."

"27 NİSAN'DA İLK ADIMI ATACAĞIZ"

Çankaya Köşkü'nde bir televizyon programının canlı yayınına katılan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "27 Nisan'da belki Sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve inşallah ilk adımı atacağız" ifadelerini kullandı.

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