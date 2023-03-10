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Ekonomi

Türkiye'de ilk olacak! Milimetrelik hassasiyetle monte edildi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinin türbin binasındaki çatının montajı bitti. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, 'Her bir kiriş, on milimetre hassasiyetle monte ediliyor.' dedi.

AA10 Mart 2023 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Türkiye'de ilk olacak! Milimetrelik hassasiyetle monte edildi
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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesindeki türbin binası çatısının montajı tamamlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, çatı döşemesi de dahil olmak üzere toplam ağırlığı 1140 ton olan 9 genişletilmiş kirişten oluşan türbin binası çatısında kurulum süreci, 10 Aralık 2022'de başladı.

Her biri 110 ila 200 ton ağırlığında olan kirişler, şantiyede önceden hazırlanan iki kızak üzerinde paralel olarak birleştirilerek monte edildi.

İnşaat ekibi, yapının son kirişlerini monte etmeden önce, hava giderici ve besleme suyu depolama tankı da dahil olmak üzere birkaç parça ağır ve büyük türbin ekipmanının kurulumunu da gerçekleştirdi.

Bir sonraki aşamada çatı kaplamasının montajı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, türbin binasının çatı kirişlerinin montajının dikkatli bir hazırlık gerektiren karmaşık ve zaman alıcı bir işlem olduğunu belirterek, "Her bir kiriş, on milimetre hassasiyetle monte ediliyor. Akkuyu inşaat ve montaj ekibi, sıkı programa ve zorlu hava koşullarına rağmen bu görevi başarıyla tamamladı. Türbin binasının inşaatının bir sonraki aşamasında türbin jeneratörünün ana bileşenlerinin montajı gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali
  • mersin
  • Akkuyu NGS

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