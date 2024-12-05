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Ekonomi

Türkiye'de kuşak yasağı kaldırılıyor! Bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 'Patates siğili hastalığı ile ilgili talepler geliyordu. Üretici, kuşak meselesinin çözülmesini istiyordu. Yasaklı bölgenin çevresindeki kuşakta ekim yasağı sürüyordu, bakanlığımızdaki kıymetli ekip, dünyadaki çeşitli laboratuvarlarda çalıştı, artık Nevşehir ve ülkemizdeki diğer noktalarda kuşak yasağını kaldırıyoruz.' dedi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Türkiye'de kuşak yasağı kaldırılıyor! Bakanlık duyurdu
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Gizligider, Nevşehir Belediyesi kapalı pazar yerinde düzenlenen "Nevşehir/Kapadokya 3. Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı"na katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gizligider, Türkiye'nin AK Parti iktidarlarında birçok kronik sorunu çözüme kavuşturduğunu, bu yönde başarılı çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe peş peşe güzel gelişmeler yaşandığını ifade eden Gizligider, şöyle konuştu:

"İki yıl önce tam da burada, 'Başlasın Türkiye Yüzyılı, başlasın Nevşehir Yüzyılı' demiştik. İşte onun en büyük başlığı olarak 'bu ulu devlet, olmaz denilen nice başarıya 23 yılda nasıl imza attıysa tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe de sorunların sonunu getirecek' sözünü vermiştik. Bu yıl itibarıyla üretim planlamasına 81 vilayette başladık. Çok kısa bir zaman sonra kalp grafiği gibi iniş çıkışlar bitecek, stabiliteyi yakalayacağız. Patates siğili hastalığı ile ilgili talepler geliyordu. Üretici, kuşak meselesinin çözülmesini istiyordu. Yasaklı bölgenin çevresindeki kuşakta ekim yasağı sürüyordu, bakanlığımızdaki kıymetli ekip, dünyadaki çeşitli laboratuvarlarda çalıştı, artık Nevşehir ve ülkemizdeki diğer noktalarda kuşak yasağını kaldırıyoruz. Kafkas ve cardyma türündeki patatesler var, muhtemelen tür artma ihtimali de var. Mart ayı itibariyle kuşak bölgelerde bu cinsler ekilebilecek."

Gizligider, Nevşehir'e yönelik çok sayıda yatırımın da son yıllarda arttığına dikkati çekerek, "Nevşehir'de kaynak pınarı temizliğinde suyu musluklardan akıtmak istiyoruz, bunu başarıyoruz. Birinci merhalesi tamamlanmak üzere, 1,5 milyar liralık projeyi gelecek yıl bitireceğiz." diye konuştu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve Belediye Başkanı Rasim Arı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuar, 8 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

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