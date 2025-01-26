Türkiye'de maddi mallara yapılan yatırımlar 5 yılda 8 katına çıktı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları arsa, bina, tadilat, makine ve teçhizat harcamaları gibi çeşitli alanları kapsıyor. Yer altı madenleri, ormanlar, iç sular, petrol kuyuları, köprüler, viyadükler gibi yapı ve yerlerdeki yenileme çalışmaları ile sıfır veya ikinci el olarak elde edilen bilgisayar, büro malzemeleri, ticari araçlar ve otomobiller de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Söz konusu maddi mallara girişimlerce yapılan yatırım harcamaları, 2019-2023 döneminde düzenli artış gösterdi.

Ülke genelinde 2019'da 523 milyar 681 milyon liralık yatırım yapılırken bu tutar 2020'de 677 milyar 669 milyon liraya, 2021'de 1 trilyon 209 milyar 64 milyon liraya çıktı.

Yatırımlar, 2022'de 2 trilyon 352 milyar 160 milyon liraya yükselirken 2023'te 4 trilyon 193 milyar 213 milyon lirayı buldu.

Böylece, söz konusu 5 yıllık dönemde yatırım harcamaları 8 katına çıktı.

Bu dönemde toplamda 8 trilyon 955 milyar 787 milyon liralık maddi mallara yatırım harcaması gerçekleştirilirken bunun yaklaşık yarıya yakını 2023'te yapıldı.

- EN FAZLA YATIRIM MAKİNE VE TEÇHİZATA

Maddi mallara yatırımlarda ilk sırayı makine ve teçhizat yer aldı.

Bu ürünlerdeki yatırımlar 5 yıllık dönemde 4 trilyon 562 milyar 625 milyon lira oldu. Makine ve teçhizat yatırımları toplam harcamaların yarısından fazlasını oluşturdu.

Söz konusu yatırımları 2 trilyon 648 milyar 251 milyon lirayla bina, 971 milyar 202 milyon lirayla tadilat, 729 milyar 542 milyon lirayla arsa ve arazi, 44 milyar 167 milyon lirayla diğer alanlar takip etti.

- İMALAT SEKTÖRÜNE 5 YILDA 2,8 TRİLYON LİRALIK YATIRIM

Bu dönemde sektörlerin yaptıkları yatırımlar dikkate alındığında imalat ilk sırada yer aldı.

Söz konusu sektörde yatırımlar için 2 trilyon 791 milyar 850 milyon lira harcandı. İmalatı, 1 trilyon 283 milyar 273 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi.

Sıralamada üçüncü sırayı 1 trilyon 182 milyar 383 milyon lirayla ulaştırma ve depolama sektörü aldı.

Öne çıkan diğer sektörler arasında, 1 trilyon 39 milyar 980 milyon lirayla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, 803 milyar 575 milyon lirayla inşaat sektörü dikkati çekti.