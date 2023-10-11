Türkiye'de planlanan projeyle ilgili Putin'den dikkat çeken açıklama: Herkes ilgi duyuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birçok ülkeden bakan, hükümet temsilcisi, enerji şirketlerinin ve kuruluşlarının başkanları, bilim adamları ve uzmanların katıldığı Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumunda konuştu. Putin, Rusya ekonomisinin yapısal bir dönüşüm aşamasından geçtiğini, enerji sektöründe köklü değişiklikler yaşandığını ifade etti. Putin, "Rusya ekonomisi şu anda böyle bir yapısal dönüşüm aşamasından geçiyor. Dış ticaret pazarı, istihdam parametreleri ve sektör tablosu değişiyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tamamen yeni pazar beklentileri ortaya çıkıyor" dedi. Putin, Rusya'nın enerji sektöründeki temel önceliğinin şu anda iç pazara arz sağlamak olduğunu belirterek ülkenin enerji kapasitesini artıracağını vurguladı.

"NÜKLEER ENERJİ ENDÜSTRİSİNDE RAKİBİMİZ YOK"



Putin nükleer endüstri söz konusu olduğunda Rusya'nın hiçbir rakibi olmadığını ve Rus devlet nükleer şirketi Rosatom'un şu anda yurt dışında 22 güç ünitesini aynı anda inşa ettiğini vurgulayan Putin, bunun dünya pazarının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğunu dile getirdi. Putin, "Bunlar arasında Türkiye'deki Akkuyu NGS, tasarımdan hizmetten çıkarma aşamasına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca uzmanlarımızın yöneteceği ilk yurt dışı projedir" ifadelerini kullandı.

Putin, Akkuyu NGS'nin yanı sıra Mısır ve Bangladeş'te de nükleer santral inşasına devam ettiklerini hatırlatırken, yurt dışındaki Rus nükleer santrallerinin inşasına üçüncü ülkelerin katılımına karşı olmadığını da belirtti.

"RUS PETROLÜ VE GAZINA YÖNELİK SÖZDE TAVAN FİYATLAR OLUŞTURULDU"



Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarının ardından Avrupa ve Batılı ülkelerin Rusya'dan gaz alımına dair uyguladıkları tavan fiyat uygulamasını eleştiren Putin, "Bildiğiniz gibi Avrupa ülkeleri enerji kaynaklarımızı kullanmaktan fiilen vazgeçtiler. Tamamen olmasa da bunu yapmaya çalışıyorlar. Uzun yıllardır AB'nin ekonomik ve sosyal refahını sağlayan enerji kaynaklarımızı bırakmaya çalışıyorlar. Elbette yüzde 100 değil. Ancak bu da AB'deki refahın çok ciddi bir unsuruydu. Bankacılık hizmetlerine, navlun, sigorta işlemlerine kısıtlamalar getirildi, Rus petrolü ve gazına yönelik sözde tavan fiyatlar oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

"BATILI ELİTLER KÜRESEL ENERJİ PAZARINDA KAOSA YOL AÇTI"



Putin, "Batılı elitlerin eylemleri, petrol piyasası da dahil olmak üzere küresel enerji piyasasında kaosa yol açtı. Bu tür siyasallaştırılmış adımların olumsuz sonuçları tüm küresel ekonomiyi etkiliyor, artık bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu elbette ki sorumluluk sahibi piyasa aktörleri tarafından yapılmalıdır" diyerek, küresel enerji piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+ ülkelerinin yaptığı gibi ana tedarikçilerin açık ve şeffaf şartlarda iş birliği yürütmesi gerektiğini söyledi.

Putin ayrıca Rusya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin önümüzdeki 10 yıl içinde 3 katına çıkacağını ve yılda 100 milyon tona ulaşacağını söylerken, Rusya'nın küresel enerji piyasasının dengelenmesine önemli katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

"İSRAİL, FİLİSTİN TOPRAKLARININ BELLİ BİR KISMINI ASKERİ GÜÇ YOLUYLA İŞGAL ETTİ"



İsrail-Hamas çatışmasına da değinen Putin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmasından ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduğunu söyledi. Putin, "Bölgedeki çatışmaların genişlemesinin enerji sektörü de dahil olmak üzere ağır sonuçları olabilir. İsrail ve Filistin arasındaki durumun kısa süre içinde yatıştırılmasında başarı sağlanıp sağlanmayacağını bilmiyoruz. Ancak mevcut durum büyük sorunlara yol açabilir. Bu konuda bizim tutumumuz sadece bugün değil, başından beri böyleydi. Her şeyden önce egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin BM kararları doğrultusunda kurulmasını başından beri savunduk. İsrail, Filistin topraklarının belli bir kısmını askeri güç yoluyla işgal etti. İsrail kurulurken bir Filistin devletinin kurulmasından da bahsedildi ama bu hiç yapılmadı" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN UÇAK GEMİSİNİ İSRAİL'E GÖNDERMESİ MEVCUT DURUMU KIZIŞTIRACAK"



Putin ayrıca, Filistin sorununun tüm Müslümanların kalbinde yara olduğunu belirterek, "Filistin sorunu bu bölgedeki (Orta Doğu'daki) herkesin kalbindedir" dedi. ABD'nin İsrail'i desteklemesini de eleştiren Putin, "ABD'nin uçak gemisini İsrail'e neden gönderdiğini anlamıyorum. Bu durumu kızıştıracak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE PLANLANAN DOĞAL GAZ TRANSFER MERKEZİYLE HERKES İLGİLENİYOR"



Türkiye'de doğal gaz transfer merkezi kurulmasını öngören projeye de değinen Putin, gaz merkezi projesinin, gaz ticareti için tüm tarafların yararına olacak elektronik bir platform olacağını söyledi. Putin, "Burada öncelikle Avrupa kıtasında gaz ticareti için elektronik bir platform kurulması söz konusu. Bununla Türk dostlarımız, biz, ortaklarımız ve aynı zamanda Avrupa kıtasında bizim kaynaklarımızı almak isteyen herkes ilgileniyor" şeklinde konuştu.