Türkiye’de son 5 yılda 6.6 milyon konut satıldı

Etkilediği 210’dan fazla iş alanı ile Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan Gayrimenkul sektörü büyümesini sürdürüyor. Bu kapsamda 2012’den sonra artan konut satışı son 5 yılda zirve yaptı. Eylül 2014-Ağustos 2019 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte ülke genelinde el değiştiren konut sayısı 6 milyon 583 bin 935 adet oldu.

Bu dönemde yıllık bazda en yüksek konut satış adedi 1 milyon 409 bin 314 ile 2017’de gerçekleşirken, 2014’te 1 milyon 165 bin 381 adet, 2015’te 1 milyon 289 bin 320, 2016’da 1 milyon 341 bin 453 adet ve 2018’de 1 milyon 375 bin 398 adet konut satıldı. Bu yılın 8 aylık döneminde ise yüksek faiz oranı ve ekonomik dalgalanmaya rağmen 718 bin 570 adet konut el değiştirdi. Faizlerin düşmesi ve ekonomik göstergelerin iyileşmesiyle söz konusu rakamın yıl sonunda en az 1.1 milyon adet olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

İSTANBUL ZİRVEDE

Verilere göre, son 5 yılda en çok konut satışı 1 milyon 153 bin 778 adetle İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u, 691 bin 494 adetle Ankara, 387 bin 614 adetle İzmir, 307 bin 764 adetle Antalya ve 253 bin 569 adetle Bursa takip etti. Bu dönemde Mersin’de 176 bin, Kocaeli’de 174 bin, Konya’da 164 bin, Tekirdağ’da 156 bin, Aydın’da 155 bin, Kayseri’de 146 bin, Adana’da 137 bin, Balıkesir’de 136 bin, Gaziantep’te 135 bin, Eskişehir, Manisa ve Samsun’da 111 biner, Sakarya’da 109 bin ve Hatay’da 102 bin adet konut el değiştirdi. Türkiye genelinde oturulan eve sahip ya da kiracı olma oranı son yıllarda düşük de olsa değişim gösterdi. 2006’da konut sahipliği yüzde 60.9 ve kiracı olma oranı yüzde 23.5 olurken, 2017’de bu oran konut sahipliğinde yüzde 59.1, kiracı olmada ise yüzde 24.7 olarak gerçekleşti.

YABANCI AKIN ETTİ

Son 5 yılı kapsayan Eylül 2014- Ağustos 2019 döneminde yabancılara satılan konut sayısı 137 bin 869’a ulaştı. Aylık bazda en yüksek konutun satıldığı yıl 2019 olurken, satışlar yıllık bazda en yüksek rakamları ise 2018’de gördü. Bu yılın 8 ayında yabancılara satılan konut sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 27 bin 748’e ulaştı. Ocak-temmuz döneminde aylık bazda önemli artışlar kaydedildi. Yabancılara yapılan konut satış adedi 2018’de 39 bin 663, 2017’de 22 bin 234, 2016’da 18 bin 189, 2015’te 22 bin 830 ve 2014’ün son 4 ayında ise 7 bin 205 olarak gerçekleşti.