Türkiye'de tadına bile bakan yok! Ülkeye döviz kazandırıyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den geçen yıl 8 ülkeye 2 bin 176 ton deniz salyangozu ihraç edildiği söyledi.

Söz konusu dış satımdan 18 milyon 799 bin 917 dolar kazanç sağlandığını aktaran Gürdoğan, "Ülkemizden 2021'de ise 2 bin 465 tonluk deniz salyangozu ihracatından 14 milyon 707 bin 305 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece, Türkiye'den geçen yıl yapılan deniz salyangozu ihracatı, 2021 yılına oranla miktarda yüzde 12 azalırken, değerde ise yüzde 28 arttı." dedi.

Gürdoğan, Türkiye'den en fazla deniz salyangozunun 10 milyon 537 bin 858 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti'ne ihraç edildiğini vurgulayarak, "Bu ülkeyi 3 milyon 140 bin 112 dolarla Japonya, 2 milyon 190 bin 944 dolarla İspanya, 1 milyon 756 bin 950 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 968 bin 902 dolarla Tayvan, 152 bin 270 dolarla ABD, 50 bin 848 dolarla İtalya, 2 bin 34 dolarla da Gürcistan takip etti." diye konuştu.

- "DENİZ SALYANGOZU İHRACATININ YÜZDE 61'İNİN KARADENİZ'DEN YAPILDI"

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatının yüzde 61'inin Karadeniz'den yapıldığına işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz'den Güney Kore başta olmak üzere 5 ülkeye 1278 ton karşılığı 11 milyon 489 bin 928 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi. Bölgeden 2021 yılında da 1699 tonluk deniz salyangozu dış satımından 9 milyon 990 bin 231 dolarlık kazanç sağlanmıştı. Karadeniz'den 2022'de yapılan deniz salyangozu ihracatı, 2021'e göre miktarda yüzde 25 azalırken, değerde yüzde 15 arttı."

Gürdoğan, söz konusu ürünün, ülkeye önemli miktarda döviz girdiği sağladığının altını çizerek, "Özellikle Uzakdoğu ülke mutfaklarında protein değeri en yüksek ürün olarak sunulan deniz salyangozunun kabukları dahi ihraç ürünü olarak değerlendirilerek, ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.