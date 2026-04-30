  • Türkiye'de turizm birinci çeyrek verileri: Gelir yüzde 4,2 arttı
Türkiye'de turizm birinci çeyrek verileri: Gelir yüzde 4,2 arttı

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.

İHA30 Nisan 2026 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı birinci çeyrek Turizm İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 201 milyon 883 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 25,6'sını ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 8 milyar 469 milyon 691 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 224 milyon 883 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 1,5 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 25,7'sini 2 milyon 376 bin 343 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu.

