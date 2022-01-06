Türkiye'de üretildi, dünyaya satıldı: 263 milyon 246 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı

AA 6 Ocak 2022 Perşembe 12:24 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:24

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, 2020'de Türkiye, 68 bin 222 ton kuru incir ihraç ederek 236 milyon 491 bin dolarlık gelir elde etti.

Kuru incirde miktar bazında 2021'de ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 5 artırarak 71 bin 719 tona çıkaran Türkiye, gelirini ise yüzde 11 artırarak 263 milyon 246 bin dolara yükseltti.

Almanya, 2021'de en fazla kuru incir satışı yapılan ülke oldu. 37 milyon 719 bin dolarlık satış yapılan Almanya'yı 36 milyon dolarlık satışla Fransa, 35 milyon dolarlık satışla ABD izledi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, AA muhabirine, dünyadaki en kaliteli kuru incirin Aydın'da üretildiğini söyledi.

Türkiye'nin kuru incir üretiminin yüzde 68'ini Aydın'ın karşıladığını aktaran Günaydın, yurt dışı pazarında bu ürüne olan talebin yılda yıla arttığını belirtti.

Günaydın, 2021 yılının hem üretici hem de ihracatçı açısından çok iyi geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunda hem pandeminin getirdiği avantajlar hem de Aydın incirinin dünyada tanınmışlığı, tüketicinin Aydın incirini dünyada kabul ettiği, kabullendiği, sofrasında, dolabında ve çantasında bulundurduğu bir ürün haline gelmesi etkili olmuştur. Önceleri sadece Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'ye gönderiliyordu fakat şimdi Çin, Tayland, Endonezya, Rusya ve Afrika gibi ülkeler de Türkiye'den incir alıyor. Bizim hedefimiz bu rakamları ikiye katlamaktır."