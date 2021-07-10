Türkiye'de üretildi! Fiyatlar bin 500 lira düştü

10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:39 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:39

Türkiye'de yerli üretim cep hamlesinin sonuçları kısa sürede görülmeye başlandı. Yerli üretim cep telefonlarının kısa sürede giriş seviyesini tamamen ele geçirerek yüzde 40-50'ye yakın pazar payına ulaştıkları ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre yılda 12 milyon adetlik telefonun satıldığı Türkiye'de, ayda satılan ortalama 1 milyon adetlik cep telefonunun çoğunluğunu giriş ve orta segment modeller oluşturuyor. Yerli üretimin yoğunlaştığı bu segment ise pazarın yüzde 40'ına denk geliyor. Uzun vadede yerli modellerin pazarın yarısından fazlasını oluşturması hedefleniyor.

GİRİŞ VE ORTA SEGMENT

Türkiye'de devlet teşviğiyle başlayan cep telefonunda yerli üretim hamlesinin ayrıntıları geçen yıl aralık ayında belli olmaya başladı. Ocak itibariyle dünya devi markaların Türkiye'de üretim planları ortaya çıktı.

İlk modeller ise nisan ayı itibariyle piyasaya sunuldu. Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo, realme, Casper yerli üretim modellerini birer birer duyurdu. Nisan başından itibaren ise yerli modeller kısa sürede pazarın çoğunluğunu ele geçirmeyi başardı. Yerli üretimde iki farklı üretim sistemi öne çıkıyor. İlkinde ürünlerin sadece montajı Türkiye'de yapılırken, ikincisinde ana kart dahil tüm sistemler, CKD (complete knock-down) sistemiyle üretiliyor.

Yılda 12 milyon adetlik telefonun satıldığı Türkiye'de, ayda satılan ortalama 1 milyon adetlik cep telefonunun çoğunluğunu giriş ve orta segment modeller oluşturuyor. Yerli üretimin yoğunlaştığı bu segment ise pazarın yüzde 40'ına denk geliyor. Uzun vadede yerli modellerin pazarın yarısından fazlasını oluşturması hedefleniyor.

GİRİŞ VE ORTA SEGMENT

Türkiye'de devlet teşviğiyle başlayan cep telefonunda yerli üretim hamlesinin ayrıntıları geçen yıl aralık ayında belli olmaya başladı. Ocak itibariyle dünya devi markaların Türkiye'de üretim planları ortaya çıktı.

İlk modeller ise nisan ayı itibariyle piyasaya sunuldu. Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo, realme, Casper yerli üretim modellerini birer birer duyurdu. Nisan başından itibaren ise yerli modeller kısa sürede pazarın çoğunluğunu ele geçirmeyi başardı. Yerli üretimde iki farklı üretim sistemi öne çıkıyor. İlkinde ürünlerin sadece montajı Türkiye'de yapılırken, ikincisinde ana kart dahil tüm sistemler, CKD (complete knock-down) sistemiyle üretiliyor.

3.2 MİLYON SATIŞ VAR

Gfk'nın Ocak-Mayıs 2021 arasını kapsayan raporuna göre, Türkiye'de 3 milyon 200 bin adetlik telefon satıldı. Pazarın yüzde 19'u 2.500 TL'ye kadar olan modelleri, yüzde 40'ı 2.500 - 3.500 TL segmentini, 3.500 - 5.000 TL yüzde 22'sini, 5.000 - 7.500 TL arasındaki modeller yüzde 7'sini, 7.500 - 12.000 TL fiyat segmenti yüzde 10'unu, 12.000 TL üstü ise yüzde 2'sini oluşturuyor. Yerli üretim cep telefonları giriş ve orta segmentin çoğunluğunu oluşturuyor.

SAMSUNG EYLÜLDE KENDİ FABRİKASINDA

Türkiye'de ilk yerli üretimi başlatan markalardan olan Samsung'da yeni bir gelişme yaşanıyor. A serisi cep telefonlarını ülkemizde ürettirmeye başlayan marka ilk olarak Atmaca Elektronik'le iş birliği yaptı.

Samsung'un kendi tesisini kurduğu da ortaya çıktı. Tekirdağ Çerkezköy'deki tesis için marka eleman aramaya da başladı. Markanın, 10 bin metrekarelik alandaki tesiste eylül ayında üretime başlayacağı öğrenildi. Bu tarihten itibaren Atmaca Elektronik, Samsung'un ürün tedarikçisi olarak çalışmayı sürdürecek. Sadece Samsung'un yılda 3 milyon adet cihazı Türkiye'de üreteceği öğrenildi.

HANGİ MODELLER ÜRETİLİYOR?

Markalar yerli üretim modellerini birer birer lanse etmeye devam ediyor. Samsung'un Galaxy A01 Core'u, Oppo'nun A15s'i, Xiaomi'nin Redmi 9C modeli ve Casper'ın Via F20'si ilk tanıtılan modeller oldu. Samsung Galaxy A serisinde yer alan A21, A30, A70, A80'nin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Geçen süreçte yerli üretim olarak Oppo A74, Oppo Reno 5Lite, Xiaomi Redmi 9T, Vivo Y11s, TCL 20 SE, realme C21 modelleri lanse edildi. Yerli üretimle beraber giriş seviyesindeki cep telefonu fiyatlarında da bin TL'ye yakın düşüşler olduğu görüldü. Fiyatları 1.500 TL'ye kadar gerileyen modeller oldu.

YERLİLER DOMİNE EDİYOR

TCL Ülke Müdürü Serhan Tunca, ilk yerli üretim modellerini pazara sunduklarını belirterek, "Pazarın yüzde 40-50'si giriş ve orta segmentten oluşuyor. Burada da artık yerli üretim var. Yerli üretim hamlesinden önce orta segment ürünler pazarda çok azalmıştı. Artık bu segment güçlendi" dedi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, pazarın giriş ve orta segmentinin yerli üretim modellerden oluşmaya başladığını dile getirerek, pazarın yüzde 40-50'sini bu modellerin domine eder hale geldiğini söyledi.