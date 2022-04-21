Türkiye'de üretilen kuru meyveler dünyada damakları tatlandırdı

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatı her geçen gün artıyor.

Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen ürünlerden binbir zahmetle hazırlanan kuru meyveler, yılın ocak-mart döneminde 129 ülke ve serbest bölgeye ulaştırıldı. İhracatçılar, 403 milyon 251 bin dolar gelir elde ederek ticaret hacimlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırdı.

- İLK SIRADA ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM YER ALDI

Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün 98 milyon 936 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm oldu. Bu ürünü 91 milyon 626 bin dolarla kuru kayısı, 60 milyon 787 bin dolarla Antep fıstığı, 59 milyon 749 bin dolarla kuru incir takip etti. Antep fıstığında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 yükselmesi dikkati çekti.

Kuru meyve mamulleri ihracatında ilk sırada Ege İhracatçı Birlikleri yer aldı. Bu birlikten 199 milyon 295 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, ikinci sırada yer alan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden ise 90 milyon 456 bin dolarlık dış satım yapıldı.

- İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

Söz konusu dönemde en fazla dış satım 163 milyon 783 bin dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Bu ülkeler içerisinde Almanya 56 milyon 903 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 37 milyon 654 bin dolarla İngiltere, 28 milyon 487 bin dolarla İtalya izledi.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin çeşitli kuru meyve ürünleri olduğunu ve önemli ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen yıl kuru meyve ve mamulleri ihracatını 1,5 milyar dolar seviyelerinde kapattıklarını ifade eden Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Yılın 3 ayındaki ihracatımız önemli bir seviyeye geldi. Türkiye'nin ilk çeyrekteki ihracatı 403 milyon dolar oldu ve geçmiş döneme göre yüzde 16 yükseldi. Sektörümüzün başarılı ihracatındaki etken, ürünlerimizin lezzetli ve kaliteli olmasıdır. Bölgemizden özellikle Antep fıstığı, kayısı ve üzüm ihracatı yapılıyor. İnşallah kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları olarak dış satışımızı yükselterek devam edeceğiz."