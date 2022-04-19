Türkiye'de üretilip 136 ülkeye gönderiliyor

Telkotim Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Veli Uysal, AA muhabirine, 2008'den bu yana bilişim teknolojileri, fiber optik ve data sistemlerine yönelik çalıştıklarını söyledi.

Fiber optik data network ürünleri, yapısal kablolama, fiber optik kablolama gibi ürün grupları bulunduğunu ifade eden Uysal, internette altyapıyı hızlandıracak sistem çözümlerine yönelik ürünlerin tedarikini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uysal, çözümlerinin yeni yapılan evlerde, emniyet projelerinde özellikle MOBESE altyapılarında, Türk Telekom altyapılarında kullanıldığını belirterek, her bilgisayarda, her telefonun ucunda artık fiber optik data ürünlerine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

İzmir Metrosu'nda, SpaceX'in Türkiye'deki yer indirme istasyonu projelerinde, kamu kuruluşlarında fiber optik kablolar, düzenleme dolabı, data network kabloları, sonlandırma ekipmanları gibi bir dizi ürünle yer aldıklarını anlatan Uysal, "uçtan uca çözümlerle" 25 yıl hız ve verimlilik garantisi sunduklarını kaydetti.

Uysal, fiber optik altyapıların öneminin internet kullanımının yoğunlaştığı Kovid-19 salgınında daha da arttığına dikkati çekerek, bu dönemi fiber optik data sistemlerinin yıldızının parladığı yıllar olarak nitelendirdi.

Salgın döneminde fiber optik altyapılara farkındalığın arttığını, bunun katma değere de dönüştüğünü ifade eden Uysal, şu değerlendirmede bulundu:

"Fiber optik altyapılar sayesinde kilometrelerce uzaktaki bir bilgiye milisaniyeler seviyesinde ulaşılabiliyor. Bu altyapılarda Türkiye genelinde yüzde 20'lerdeyiz, daha çok yol katetmemiz gerekiyor. Her geçen gün bu oran yükseliyor, çok hızlı ilerliyor, çok hızlı büyüyor. Akıllı şehir uygulamaları da bu süreci destekleyecek. Özellikle altyapılar genişlediği için hız ve hizmet kalitelerini de ön plana çıkardı. Özellikle güvenlik sektörü için bunu söyleyebiliriz. Altyapılar ne kadar çok olursa bu hizmetin daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Belediyeler de fiber optik altyapılarla birçok hizmet veriyor. Enerji dağıtım şirketleri SCADA sistemleri operasyonlarını daha hızlı ve etkili şekilde gerçekleştiriyorlar."

- "DEPAR ATMIŞ DURUMDAYIZ"

Türkiye'de fiber optik kablo ve aksesuarlarının üretimi konusunda ilginç bir durum olduğuna işaret eden Uysal, şöyle konuştu:

"Bu alanda Uzak Doğu'ya bağımlıymışız gibi durur. Aslında fiber optik kablo üretici sayımız ve üretimimiz çok yüksek olduğu için Uzak Doğu fiyatlarına göre daha avantajlı fiyatlar çıkartıyoruz. Sadece Türkiye'deki ihtiyaçları karşılamıyoruz, Avrupa, Türk cumhuriyetleri, yakın ve komşu ülkeler de çok fazla talepte bulunuyor. Türkiye'de üretilen ürünlerin Uzak Doğu'dan gelen ürünlere göre daha maliyeti uygun ve kaliteli. Üreticilerimizin neredeyse tamamı Avrupa ve ABD'de verilen test sertifikasyonuna sahip markalar haline geldi, kaliteyi çok fazla önemsiyorlar. Bu da satışları artırdı. Fiber optik kablo ve aksesuarları konusunda depar atmış durumdayız. İlerleyen yıllarda daha da güzel olacak. Burada önemli olan uluslararası sertifikalara sahip olabilmek. Bu sertifikalara birçok üretici firmamız sahip oldu. Bu bize inanılmaz derecede hacim kazandırdı. 136 ülkeye fiber optik kablo ve aksesuarları ihracat ediliyor. Uzak Doğu bu konuda bizi şaşkınlıkla izliyor. Bize ulaşmaya çalışan firmalar var Uzak Doğu'dan, fiyatlarını gördüğümüzde gülüyoruz artık. Çünkü elimizdeki fiyatlar çok daha avantajlı."

İhracatın firma gelirlerinde de önemli bir yer tuttuğunu belirten Veli Uysal, yurt dışı satışlarının Türkiye'deki cirolarının 2 katı olduğunu kaydetti.