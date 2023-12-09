Türkiye'de üretilip Avrupa'ya gönderiliyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, talaş, odun veya ağaç atıklardan elde edilen peletlerin yakıt olarak kullanıldığı sobalar, son yıllarda vatandaşların tercihleri arasında yerini alıyor. Özellikle terasa sahip evlerde ve hobi bahçelerinde kullanılan pelet sobalar, modern görünümüyle de ilgi çekiyor.

Yanma potasındaki peletlerin, otomatik yüklemeli ve ateşlemeli şekilde yakılmasıyla çalışan ve "yeni nesil" olarak adlandırılan pelet sobaların üretim ve kullanımı, kömüre oranla daha az kül çıkarması ve çevre dostu olması nedeniyle artıyor.

Ankara'nın Ulus semtinde yer alan tarihi Sobacılar Çarşısı esnafı, yurt içi ve dışından gelen kuzine, şömine ve pelet soba taleplerini karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

- YURT DIŞINDAKİ TÜRKLER SOBAYLA DÖNDÜ

Çarşıda 1978 yılından beri soba üretimi yapan Yüksel Kaymak, AA muhabirine, firma olarak son 5 yılda pelet soba üretimine ağırlık verdiklerini, tasarımlarıyla da Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldıklarını söyledi.

Kaymak, geçen yıl doğal gaz sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkelerine pelet soba ihraç ettiklerini dile getirerek, "Almanya ve Hollanda başta olmak üzere 5 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl da Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına pelet sobası sattım." dedi.

Şu an perakende siparişlere yetişemediğini belirten Kaymak, söz konusu sobalara ilginin gelecek yıllarda artacağına değindi.

Kaymak, pelet sobaların vatandaşlarca tercih edilme nedenine ilişkin ise "Kömüre oranla külü daha az çıkıyor ve dumanı yok. Ayrıca zehirlenme riski sıfır. Diğer yakıtlara göre en az yüzde 30 daha ekonomik ve çevre dostu. Bu nedenle insanlar da tercihlerini bu sobadan yana kullanıyor." ifadelerini kullandı.

- "İSTEYEN ŞÖMİNE, İSTEYEN PELET SOBA TERCİH EDİYOR"

Bir başka soba imalatçısı Muharrem Soylu da son yıllarda görsel açıdan estetiği olan, modern ve şömine türü sobaların tercih edildiğini dile getirdi.

Soylu, özellikle hobi bahçelerine yönelik bu tür sobaların satışını yaptıklarını aktararak, "İsteyen şömine, isteyen de pratik olduğu için pelet soba tercih ediyor. Bu yıl soba fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 50 artış oldu. Vatandaş da alım gücüne göre tercihte bulunuyor." diye konuştu.

- TASARRUF AMACIYLA SOBA TERCİH ETTİ

Çarşı içerisinde anahtarcılık yapan Bülent Demirdöven, bu yıl dükkanını ısıtmak için pelet soba kullanmaya başladığını söyledi.

Demirdöven, daha önce elektrikli ısıtıcı kullandığını, tasarruf sağlamak amacıyla söz konusu sobayı tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Pelet sobalar gerek ısıtma gerekse kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlıyor. Kül atığının olmamasının da sağlık açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dükkanımın yanı sıra hobi bahçemde de bu sobayı tercih ediyorum."

- "TALEP VAR AMA ÇIRAK YETİŞMİYOR"

Ankara Sobacı, Madeni Eşya Döşeme Sanatkarları ve Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Eyüp Irmak da son yıllarda kovalı, kuzine, şömine ve pelet sobalara talep olduğuna ancak üretim yapan usta sayısının giderek azaldığına dikkati çekti.

Irmak, birçok sektörde olduğu gibi kendi sektörlerinde de yetiştirecek çırak bulamadıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Sobaya talep var. Son yıllarda sobalar ısınma amacından ziyade görsel amaçlı tercih ediliyor. Özellikle hobi bahçeleri ve teraslı evlerde bu tür sobalar kullanılıyor ancak bunları üretecek çırak yetişmiyor. Talep çok, üretim yok."