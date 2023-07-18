Türkiye'de üretilip Suudi Arabistan'a satılıyor

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, her geçen gün artarak devam ediyor. İlişkilerin normalleşmesinin yarı sıra 2 ülkenin Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kavşağında çok stratejik bir konumda bulunması da aralarındaki ticarete katkıda bulunuyor. Bu durum, Türk ihracatçıların, birçok ürün ve sektörde Suudi Arabistan'ın güvenilir iş ortağı konumuna gelmesini sağlıyor.

Türk müteahhitlik sektörü için büyük fırsatlar sunan Suudi Arabistan'ın, özellikle 2030 Vizyon Projeleri arasında yer alan Noam, Diriyah Gate, Qiddiya, Amalla ve Kızıldeniz başta olmak üzere birçok projesi önemli fırsatlara imkan tanıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Suudi Arabistan Merkezi Saklama Kuruluşu (Edaa) arasında kısa bir süre önce menkul kıymet ve yatırımcı hizmetlerinde tecrübe paylaşımı, iş birliklerinin teşvik edilmesi ve yenilikçi uygulamaların entegrasyonunun desteklenmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. İş birliği planlanan alanlar arasında merkezi saklama hizmetlerinin yanı sıra elektronik oy kullanımı, veri hizmetleri ve blokzincir gibi gelişen teknoloji uygulamaları da bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, yılın ilk yarısında 1 milyar 113 milyon dolara çıktı. Türkiye, Suudi Arabistan'a geçen yılın ilk yarısında 131 milyon 394 bin dolarlık dış satım gerçekleştirmişti.

İlk yarıda Suudi Arabistan, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 21. ülke olarak kayıtlara geçti.



Suudi Arabistan, Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı 2. ülke oldu

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler 9 milyar 452 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 80 milyon dolarla ABD, 5 milyar 566 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 510 milyon dolarla İtalya ve 4 milyar 982 milyon dolarla İspanya oldu.



İlk yarıda Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke, 2 milyar 280 milyon dolarla Rusya Federasyonu olarak kayıtlara geçti.

İhracat artışında Rusya Federasyonu'nu, 982 milyon 170 bin dolarla Suudi Arabistan, 574 milyon 657 bin dolarla Ukrayna, 574 milyon 423 bin dolarla Fransa ve 355 milyon 135 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Türkiye, ilk yarıda Rusya Federasyonu'na 4 milyar 854 milyon dolar, Ukrayna'ya 1 milyar 416 milyon dolar, Fransa'ya 4 milyar 966 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 milyar 29 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'a ilk yarıda en fazla ihracatı 154 milyon 528 bin dolarla halı sektörü yaptı.

Halı sektörünü, 112 milyon 987 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 109 milyon 845 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 87 milyon 896 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 86 milyon 855 bin dolarla makine ve aksamları izledi.



İHRACAT ARTIŞINDA DA HALI SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Suudi Arabistan'a değer bazında en fazla ihracat artışı 154 milyon 428 bin dolarla halı sektöründe oldu.

Ülkeye, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 105 milyon 61 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 83 milyon 537 bin dolar, makine ve aksamları 74 milyon 546 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 73 milyon 626 bin dolarlık ihracat artışı kaydetti.

Suudi Arabistan'a, demir ve demir dışı metaller sektörü 74 milyon 589 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Ülkeye, İstanbul'dan 486 milyon 358 bin dolarlık, Gaziantep'ten 166 milyon 239 bin dolarlık, Ankara'dan 70 milyon 792 bin dolarlık, Hatay'dan 60 milyon 627 bin dolarlık ve Bursa'dan 44 milyon 597 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

TİM verilerine göre, ocak-haziran döneminde sektörlerin Suudi Arabistan'a ihracatı şöyle: