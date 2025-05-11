Türkiye'de üretilip tamamı 15 ülkeye gönderiliyor

Trabzon'da faaliyet gösteren firma, ürettiği tabanca ve av tüfeklerini 15 ülkeye ihraç ediyor.

Değirmendere Mahallesi'nde 2013'te kurulan Alpharms Savunma Sanayi Limited Şirketi, 2017 yılında faaliyete geçen yeni fabrikasında üretim kapasitesini artırdı.

Firma, ürünlerini çoğunlukla ABD, Kanada, Burkina Faso ve Avustralya'ya satıyor.

- "TABANCANIN TAMAMINI İHRAÇ EDİYORUZ"

Şirket yöneticisi Ömer Hacıoğlu, AA muhabirine, sportif av tüfeği üretimiyle başladıkları imalatlarına zaman içerisinde tabancayı da eklediklerini söyledi.

Genel olarak ihracat odaklı çalıştıklarını dile getiren Hacıoğlu, "Av tüfeğinin yüzde 95'ini, tabancanın tamamını ihraç ediyoruz. Şu anda tabanca ve av tüfeği satışında 15 ülkeyle çalışmaktayız. Personel sayımız 70. İnşallah istihdamı artıracağız, farklı ürünlere de yöneleceğiz." dedi.

Hacıoğlu, tüfekte pompalı, otomatik ve şarjörlü olmak üzere 3 ana başlıkta üretim yaptıklarını, tabancaları da 9 milimetre ve 45 kalibre olarak ürettiklerini dile getirdi.

- ABD'YE, ALPHA 11 VE ALPHA 14 MODELLERİ SATILIYOR

Tüfek ihracatı yaptıkları ülkelere aynı zamanda tabanca da sattıklarına işaret eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz başladığımız günden beri ihracata ağırlık verdik. Geçmişten kalan bir müşteri portföyümüz vardı, onunla beraber devam ediyoruz. Şu anda tüfek üretimini ikinci plana bıraktık, birinci hedefimizde tabanca var. Ürettiğimiz tabancaların tamamına yakınını ABD'ye, Alpha 11 ve Alpha 14 modelleri olarak satıyoruz.



Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasındaki ülkelere de satıyoruz. Bizim şu anda üretmiş olduğumuz tabancalar tamamen sivile yönelik ancak ABD'de bunu polisler de kullanabiliyor. Afrika ülkelerinde asker ve polis kullanabiliyor."

Ömer Hacıoğlu, yıllık 24 bin adet üretim kapasiteleri olduğunu sözlerine ekledi.

