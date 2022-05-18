Türkiye'de üretime başladılar: Nokia'nın hedefinde ihracat da var

Erzincan, Nokia Türkiye'nin, Türk teknoloji şirketi Karel'le yerli baz istasyonu üretmesine ilişkin olarak AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye'deki 4.5G ihalesiyle getirilen yerlilik şartını anımsatan Erzincan, buradaki mevzuat gereği mobil teknolojideki ürünlerle ilgili yerli üretim yapılması gerektiğine işaret etti. Bu çerçevede Karel'le geçen yıl iş birliğine gitme kararı aldıklarını aktaran Erzincan, "4.5G ve 5G baz istasyonlarının Türkiye'de Karel tesislerinde üretimine başladık. Test üretimleri bir kısım ürünler için tamamlandı. Elektronik bileşenlerin kartların üzerine burada dizildiği ve bütün ürünün burada üretildiği bir üretimden bahsediyoruz." diye konuştu.

Erzincan, bu ürünlerle ilgili yerli ürün belgesi aldıklarını da bildirerek "Bu ürünler Türkiye'deki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılıyor olacak. Gerekli maliyet ve kalite ölçeğini yakaladığımız takdirde önümüzdeki günlerde bunun ihracatı için bir pencere açılabileceğini ümit ediyoruz." dedi.

Yerli baz istasyonu üretiminin sipariş geldikçe artacağını belirten Erzincan, aynı zamanda bu baz istasyonlarının yerlilik oranını da artırmak istediklerin söyledi. Erzincan, "Yerlilik oranını artırmak için de ürünün içinde olup dışardan temin ettiğimiz bazı bileşenleri de yerlileştirme imkanımız var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu da olacak." ifadesini kullandı.

Erzincan, Türkiye'de 5G'nin devreye girmesiyle de ürün çeşitliliğinin artacağını, dolayısıyla üretim miktarını artıracaklarını söyledi.

Türkiye'deki operatörlerle 5G'ye hazırlık olması için saha testleri yaptıklarını anlatan Erzincan, test yaptıkları tüm operatörlerle gelecek dönemde çalışmayı arzu ettiklerini bildirdi. Erzincan, bu durumda Türkiye'deki üretim kapasitelerinin de artmış olacağını belirtti.

Erzincan, Nokia'nın dünyada üretimini kendi fabrikaları yerine iş ortaklarıyla yaptığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karel tesisi de Nokia'nın iş ortakları arasına girdi. Aslında gelecek dönemde de kalite ve maliyet ölçeğinde rekabetçi olabildiğimiz takdirde buradan yurt dışına ihracat yapılması mümkün olacak. Bugün için Türkiye'de 5G olmadığı için 5G ürünleri üretimine başlamadık ancak başka müşteriler için, yurt dışında 5G olan operatörler için üretim yapılması imkanı var. Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla en kolay ihracat pazarları Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya bölgesi. 4 saatlik uçuşla hemen her yere gidebiliyorsunuz. İlk pazarlar buralarda olur. 5G için bazı test üretimleri yaptık. Türkiye'de müşterisi olmadığı için küçük ürünler için ihracat olacak. Biraz zamana da ihtiyacımız var. İlerleyen dönemde kalite ve maliyeti düşürerek buna girebiliriz. Daha fazla ürün ürettikçe maliyetlerimiz düşecektir."

- "TÜRKİYE ÇOK STRATEJİK BİR PAZAR"

Nokia için Türkiye pazarının önemine de işaret eden Erzincan, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim için çok stratejik bir pazar. Nokia yerel iş birlikleriyle yereldeki ekosistemi destekleyerek, bu ekosistemin değer katan bir parçası olmayı hedefliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin her geçen gün bizim için önemi artıyor. Çünkü hem mühendislik kapasitesi hem de ilerleme anlamında Türkiye bu bölgedeki birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Türkiye ofisi Orta Asya'nın da içinde olduğu bölgenin merkez ofisi. Türkiye'nin potansiyeline Nokia olarak inanıyoruz. Daha fazla alanda yerli oyuncularla iş birliği yapmak istiyoruz ve bu bunun bir başlangıcı."