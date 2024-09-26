Türkiye'de uygulanan sistem Türk dünyasında yaygınlaştırılacak

Yumaklı, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Anadolu Ajansı (AA) Bakü ofisini ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir'in de eşlik ettiği Yumaklı'ya AA Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç bilgi verdi.

Bakü'deki temaslarını AA muhabirine değerlendiren Yumaklı, dünyada habercilik anlamında yeri üst sıralarda olan Anadolu Ajansı ile gurur duyduklarını belirtti.

Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in iradeleri ve cesaretlendirmeleriyle her alanda üst düzeyde devam ettiğini söyleyen Yumaklı, bu kapsamda ilgili bakanlıkların sürekli iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Yumaklı, Bakü'de Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Konferansı ve Sergisi'ne katıldığını ifade ederek, "Türkiye olarak un sanayimiz dünyada 1. sıradadır. Yüzde 23 pazar payına sahibiz ve dünyadaki her 4 paket unun biri Türk girişimciler tarafından üretiliyor. Pazar payımızın daha üst sıralara çıkartmamız gerekiyor. Un sanayiinin makinelerini üreten sanayimiz de çok ciddi bir pazar payı edinmeye doğru gidiyor. Artık anahtar teslim fabrikalar üretilmeye başlandı. Bu sektörün de un sektörüyle birlikte gelişmesi son derece önemlidir." dedi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'la görüştüğünü bildiren Yumaklı, "Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla bize orman yangınlarıyla mücadele için amfibi uçak tahsis etmişlerdi. Bu, hem destek görme hem de uçağın fonksiyonu itibariyle bizim için çok kıymetliydi. Amfibi uçak, 10 Ekim'e kadar görevine devam edip daha sonra Azerbaycan'a dönecek." diye konuştu.

Yumaklı, Haydarov'a amfibi uçak nedeniyle teşekkür ettiğini ve kendisiyle taşkın ve farklı iklim olaylarıyla mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la bir araya geldiklerini ve "Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Niyet Beyanı"na imza attıklarını bildiren Yumaklı, mevkidaşıyla ayrıca yürütülen işleri ve yeni oluşturulacak projeleri gözden geçirdiklerini kaydetti.

Yumaklı, yeni projelerle ilgili resmi ziyaretleri beklemeden çalışma grupları ile hareket etme kararı aldıklarını söyleyerek, "Bundan sonraki dönemde de Tarım Bakanlığı başta olmak üzere benim muhataplarım olan farklı fonksiyonları itibariyle bakanlıklarla aynı şekilde işbirliklerine devam edeceğiz." dedi.

- "TARSİM TARIM SİGORTASININ BÜTÜN TÜRK DEVLETLERİNE YAYGINLAŞTIRILMASI KONUSUNDA BİR İRADEMİZ VAR"



Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan'ın tarım arazilerinin arttığını hatırlatan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı konularda tecrübe ve işbirliği paylaşımı ortaya çıkmış olacak. Bizim burada üzerinde durduğumuz husus, Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliğini bütün Türk devletlerine yaygınlaştırmaktır. TARSİM tarım sigortası bu manada çok güzel örnektir. Türkiye'de uygulanan ve her geçen gün geliştirilen bu sistem Azerbaycan'da da uygulanmaya başladı. Bunun Özbekistan'da da çalışmaları devam ediyor. Bütün Türk devletlerine yaygınlaştırılması konusunda bir irademiz var. Sadece bu konuyu değil, bunu örnek alarak bizim bakanlıklarımızın ilgi alanındaki her türlü konuyu biz öncelikle Azerbaycan'la, sonra da bütün Türk devletleriyle birlikte ortak bir çalışma zeminine ve ortak bir projeye dönüştürme kararlılığındayız."

Yumaklı, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "İklim değişikliğinin etkileri ve uygulanacak yöntemler itibariyle dünyaya Bakü'den verilecek mesajın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.