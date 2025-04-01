Türkiye'deki evsel atıklarda 2,5 milyar dolarlık geri dönüşüm potansiyeli bulunuyor

Kantur, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, atık yönetiminin öneminin son yıllarda artığını söyledi.

Dünyanın günden güne kirlendiğini belirten Kantur, "Kirletmeyi azaltabilmek için atıklarla ilgili birtakım programlar yapmamız ve bunları takip etmemiz gerekiyor. Evsel atıklar birinci planda problem olarak görünüyor. Çünkü bunların içinden elektronik atık da çıkabiliyor." diye konuştu.

Tıbbi atıklar gibi atık toplama modellerinin oluşturulması gerektiğini anlatan Kantur, en önemli sorunun ve maliyetin atıkların toplanması olduğunu dile getirdi.

Kantur, evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine işaret ederek, "Bu atıkları ayrı ayrı toplayacak bir sistem oluşturulmalı ve denetlenmeli. Türkiye'de yılda yaklaşık 30 milyon ton civarında evsel atık çıkıyor, bunun yüzde 25'i geri dönüştürülüyor. Yani geri dönüşümde 2,5 milyar dolarlık potansiyel bulunuyor. Elektronik atıkların da ayrı toplanması gerekiyor, bunların içinde nadir elementler bulunuyor, değerli malzemeler için ayrı bir sistem kurulmalı." dedi.

Atıkların toplanması için depozito sisteminin önem taşıdığına dikkati çeken Kantur, bununla ilgili pilot uygulamanın devam ettiğini, yıl sonuna kadar yaygınlaşacağını söyledi. Kantur, içecek şişeleri, cam atıklar ve yemeklik yağların toplandığını aktararak, "Bütün sektörlerin geri dönüşüme ihtiyacı var. Bazı ürünlerin satılabilmesi için belirli oranda geri dönüşüm malzemesi kullanma zorunluluğu gelebilir." ifadesini kullandı.

Kantur, geri dönüşüm tesislerinin destek beklediğini belirterek, atık ve geri dönüşüm işlemlerinin yaygınlaşması için ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.