Türkiye'deki konutlara Libyalı ilgisi

AA 17.01.2020 11:31 - Güncelleme: 17.01.2020 11:32

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2018'de yabancılara 40 bin 44 konut satılırken, 2019'da bu rakam yüzde 14,8 artışla 45 bin 967'ye yükseldi.

Geçen yıl 2018'e kıyasla Türkiye'den en fazla konut sahibi olan 20 ülke içinde 14 ülke vatandaşının alım sayısı arttı, 6 ülke vatandaşının alımında ise düşüş oldu. 2018'de 454 konut alan Libya vatandaşları geçen yıl bu sayıyı yüzde 143 artışla 1103'e çıkardı. Böylelikle Libyalılar Türkiye'den konut alımını oransal olarak en fazla artıran ülke vatandaşı oldu. Libyalıları yüzde 83,8 artışla 1564 konut alan Yemen vatandaşları ve yüzde 75,9 yükselişle 1152 konut alan Filistinliler izledi.

Suudi Arabistan vatandaşlarının aldıkları konut sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 18,8 azalarak 2 bin 208'e düştü. Aynı dönemde Kuveytlilerin konut alımında yüzde 13,5, Almanların alımında yüzde 7,7, Iraklıların alımında yüzde 7,4, Katarlıların alımında yüzde 5,6, Azerbaycanlıların alımında yüzde 4,7 azalış oldu.

- IRAKLILAR LİDERLİĞİ BIRAKMADI



Geçen yıl 2018'e göre Irak vatandaşlarına satılan konut sayısında azalma görülmesine karşın bu ülke vatandaşları 2015'ten bu yana olduğu gibi yine listenin başında yer aldı. 2019'da 7 bin 596 konut alan Irak vatandaşlarını, 5 bin 423 konutla İranlılar izledi. 2018'de 4'üncü sırada yer alan Ruslar ise geçen yıl 2 bin 893 konutla üçüncü sıraya yükseldi. Konut alımında azalma gözlenen Suudi Arabistan vatandaşları ise 2 bin 208 ile dördüncü sıraya geriledi.

2018-2019 yıllarında Türkiye'den konut alan ülke vatandaşları ve satış adetleri şöyle: