Avrupa Elektrik Sanayi Birliği (Eurelectric) Genel Sekreteri Kristian Ruby, Avrupa'nın güçlü elektrik sistemine sahip olabilmesi için geçen yüzyılda inşa edilen altyapının modernize edilmesi gerektiğini belirterek, dağıtım şebekesi yatırımlarının mevcut seviye olan 34 milyar avrodan bu yıl ortalama 67 milyar avroya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Avrupa enerji sektörünü temsil eden ve 3 bin 500'den fazla kuruluşu bir araya getiren Brüksel merkezli Eurelectric, geçen ay yayımladığı "Elektrik Çağında Enerji Güvenliğini Yeniden Tanımlamak" başlıklı raporunda, Avrupa için elektrifikasyonu ön planda tutan ve entegre bir enerji güvenliği tanımı üzerine inşa edilen yeni stratejiye ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

AA muhabirinin rapora ilişkin sorularını yanıtlayan Ruby, Avrupa'nın uzun yıllar boyunca ucuz enerji ithal ettiğini ancak jeopolitik değişimlerin enerji güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Avrupa'nın enerji politikalarını yenilemesi ve daha rekabetçi bir dünyaya hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Ruby, "Bu da enerji güvenliğini yeniden düşünmemiz ve kimseye bağımlı olmamaya odaklanmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Ruby, fosil yakıt ithalatının azaltılması gerektiğini belirterek, "İster yenilenebilir kaynaklardan ister nükleerden olsun, temiz elektrik kendi kontrolümüzde olan bir kaynak. Bu nedenle, bunu önemli ölçüde arttırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik sektörüne farklı bir yatırım anlayışıyla yaklaşılması gerektiğini belirten Ruby, "Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına devam etmeliyiz, ancak sistemin istikrarını da sağlamalıyız. Gelecekte arabalarımız, ısıtma sistemlerimiz ve sanayimiz için bu sistemi kullanacağız. Bu nedenle, gelecekteki enerji arzımızda ana vektör olarak elektriği iki katına çıkarmamız, ardından elektriğin mümkün olduğunca istikrarlı ve esnek olmasını sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "BEKLENMEDİK DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Ruby, Avrupa'nın en son 2014'te enerji güvenliği stratejisi oluşturduğunu hatırlatarak, "O zamandan bu yana çok şey değişti. Neler yapabileceğimiz ve iklim değişikliğiyle ilgili neler yapmamız gerektiği konusunda daha fazla şey biliyoruz ve bu nedenle bu stratejiyi gözden geçirmenin ve elektriği merkeze koymanın ve ardından güvenilir elektrik üretmek için ne gerektiğini görmenin zamanı geldi." diye konuştu.

Avrupa'nın Ukrayna'nın kritik enerji altyapısına yönelik askeri saldırılar, Baltık Denizi'ndeki sabotaj eylemleri, siber saldırılar ve iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya olduğunu belirten Ruby, durumun 10 yıl öncesinden çok farklı olduğunu ve beklenmedik durumlar için daha dayanıklı bir sistem oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ruby, tekil hata noktalarının engellenmesi ve sistemin sık sık karşılaştığı bu önemli zorluklara gerçekten hazır olduğundan emin olunması gerektiğini vurgulayarak, "Dayanıklılığa daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Bu da, yenilenebilir enerji ve stabil teknolojilerle birlikte elektrik sisteminin dengeli bir şekilde geliştirilmesine ve altyapıya yatırım yapmak anlamına geliyor." dedi.

Avrupa genelinde piyasaların verimli çalışmasını sağlamak için sistemin son derece etkin hale getirilmesi gerektiğini belirten Ruby, şöyle devam etti:

"Sistemi dayanıklı hale getiriyoruz. Eğer bir bölge saldırıya uğrarsa, Avrupa'nın diğer bölgelerinden kaynak sağlanabilir. Ayrıca, daha yüksek bir farkındalıkla çalışmamız gerekiyor. Bu da, elektrik sistemlerini işletirken insanların daha dikkatli ve tetikte bir yaklaşım benimsemesi gerektiği anlamına geliyor. Sistem saldırı altında olduğunda veya stres yaşadığında aktif olarak tatbikat yapmaları gerekiyor. Ayrıca, şüpheli bir durum fark ettiklerinde daha sık askeri yetkililere veya polis makamlarına başvurmaya alışmalılar. Farklı bir işletim yaklaşımına da ihtiyaç duyulacak."

- "AVRUPA'DAKİ BİRÇOK ELEKTRİK ŞEBEKESİ 40 YILDAN DAHA ÖNCE KURULMUŞTUR"

Ruby, enerji güvenliği için enterkonnektenin de önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın her tarafında eşit fiyatlandırma üreten bir sisteme sahip olmak istiyorsak, sistemin iyi bir şekilde enterkonnekte olması lazım. Ayrıca, iletim seviyesinde bazı ağ kısıtlamaları bulunuyor. Ama aynı zamanda alçak gerilim altyapısının da yenilendiğinden emin olmamız gerekiyor. Avrupa'daki birçok elektrik şebekesi 40 yıldan daha önce kurulmuş. 21. yüzyılda toplumun büyük bir kısmının güvenebileceği güçlü ve dayanıklı bir elektrik sistemi kurmak istiyorsak, geçen yüzyılda inşa edilen altyapıyı modernize etmemiz gerekiyor."

Avrupa'nın enerji dağıtım şebekelerine yapılan yatırımları iki katına çıkarmayı hedeflediğini belirten Ruby, "Bugün dağıtım şebekelerine yapılan yatırımlar yıllık ortalama 34 milyar avro seviyesinde. Dağıtım şebekelerine yatırımın 67 milyar avroya çıkması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

- "TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDA ENERJİ ARZINI GÜÇLENDİRECEK İŞBİRLİĞİ MODELLERİ GELİŞTİRMEK ÖNEMLİ"

Türkiye ile Avrupa arasında yeşil enerji koridoru kurulmasına yönelik projelerin gündemde olduğunu belirten Ruby, "Türkiye ile Avrupa arasındaki enerji ilişkilerini güçlendirmek mantıklı bir adım olacaktır. Özellikle elektrik alanında Türkiye'den daha fazla ithalat yapmayı değerlendirebiliriz." dedi.

Elektrifikasyon ve yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde Avrupa ve Türkiye arasında işbirliği fırsatları bulunduğuna dikkati çeken Ruby, "Türkiye, önemli bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. Ayrıca, nükleer enerji projeleri de gündemde. Türkiye ve Avrupa arasında enerji arzını güçlendirecek işbirliği modelleri geliştirmek oldukça önemli." diye konuştu.

Avrupa'nın büyük enerji şirketlerinin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini anımsatan Ruby, "Bu işbirliği alanı gelecekte dikkate alınması ve üzerinde çalışılması gereken bir konu olacaktır." ifadesini kullandı.

Ruby, Eurelectric'in üyeleri arasında Türkiye Elektrik Sanayi Birliği'nin (TESAB) de yer aldığını belirterek, Türkiye'nin 2026'da gerçekleştirilecek enerji zirvesine de (Power Summit) ev sahipliği yapabileceğini belirtti.